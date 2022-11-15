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Силы ПВО сбили более 70 из 90 российских ракет

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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8744
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Силы ПВО сбили более 70 из 90 российских ракет

Фото: Associated Press

Но есть попадание – повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Силы Противовоздушной обороны сбили более 70 из 90 российских ракет, выпущенных по Украине 15 ноября.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Но есть попадание – повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры", — отметил он.

В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что, кроме ракет, Россия выпустила по Украине с десяток дронов-камикадзе, которые были уничтожены.

"15 ноября Россия выпустила рекордное количество ракет по Украине за время войны — по меньшей мере 90, а также с десяток дронов-камикадзе (беспилотники все уничтожили). Были сбиты 73 ракеты", — сообщил он.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия во вторник, 15 ноября, произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.

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Дата публикации
Просмотры
8744
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