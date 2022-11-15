Кличко сообщил, сколько людей в Киеве остались без света из-за ударов РФ

В Киеве из-за массированной ракетной атаки России без света осталась как минимум половина города.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК Укрэнерго, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В частности, и в столице", — заявил городской глава.

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Мэр пояснил, что после обстрела экстренно выключить свет пришлось, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

"Графики стабилизационных отключений пока не действуют! В столице без света предварительно по меньшей мере половина клиентов", — добавил Кличко.

Напомним, из-за массированного обстрела РФ 15 ноября без света остались по меньшей мере часть Львова, Ровно, Житомир полностью без электроснабжения, в Харькове из-за повреждения объекта критической инфраструктуры есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро.

В результате российской атаки на Киев есть два прилета в Печерском районе. Оккупанты попали в два пятиэтажных дома. В результате в них загорелись пожары.

Также есть еще один прилет в Печерском районе. Тоже попадание в многоэтажное здание. В 17:02 Кличко сообщил, что на Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

В результате повреждения объектов инфраструктуры россиянами в Черкасской области также предупредили об аварийных отключениях света.

Также в связи с массированными ракетными ударами по всей Украине сейчас в Полтавской области внедрены аварийные отключения электроэнергии на все 10 очередей.

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