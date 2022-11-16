Воєнний стан в Україні триватиме ще три місяці: які обмеження будуть діяти

Вперше у Верховній Раді ухвалили рішення про запровадження воєнного стану на початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Передбачалось, що триватиме він всього 30 діб. У середу, 16 листопада, воєнний стан продовжено уже вшосте, ще на 3 місяці. Таким чином його загальна тривалість становитиме уже майже рік — до 19 лютого 2023 року.

ТСН.ua зібрав інформацію про обмеження, які будуть діяти для українців під час воєнного стану.

Що передбачає воєнний стан

Режим воєнного стану передбачає такі заходи:

встановлення/посилення охорони об'єктів державного значення, критичної інфраструктури;

трудовий обов'язок для працездатних осіб, які не залучені до роботи в оборонній галузі та сфері забезпечення життєдіяльності населення;

використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для потреб оборони;

можливість примусового відчуження майна, що перебуває у приватній чи комунальній власності;

комендантська година;

особливий режим в'їзду та виїзду;

обмеження свободи пересування громадян та транспорту;

перевірка документів у громадян, огляд автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;

заборона проведення зборів, мітингів, масових заходів;

можлива заборона діяльності політичних партій чи організацій, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України;

заборона на торгівлю зброєю, сильнодійними хімічними та отруйними речовинами, алкоголем;

заборона громадянам, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання без дозволу;

встановлення військово-квартирної повинності;

нормоване забезпечення населення основними продовольчими та непродовольчими товарами.

Виїзд за кордон чоловіків

Одна з важливих заборон під час дії воєнного стану стосується виїзду за кордон для чоловіків віком 18-60 років.

За час повномасштабної війни президент Володимир Зеленський розглянув уже кілька петицій із проханням скасувати обмеження, у серпні цього року було поставлено крапку – повну свободу пересування буде відновлено лише після закінчення війни.

Утім, як виняток, виїхати з України під час воєнного стану можуть:

військовослужбовці для проходження військової підготовки – для цього потрібне відповідне рішення Міноборони та Генштабу ЗСУ;

на лікування та реабілітацію за кордон - поранені учасники бойових дій (можна у супроводі одного із членів сім'ї), клопотання закладу охорони здоров'я розглядає консиліум лікарів військово-медичної установи та надає свій висновок, який направляють до Командування медичних сил ЗСУ та МОЗ;

чоловіки, у яких один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І або ІІ групи, або якщо вони здійснюють постійний догляд за такими особами, для цього потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, факт здійснення догляду тощо;

спортсмени та тренери для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних зборах, для цього потрібне рішення Міністерства спорту про включення до складу учасників спортивного заходу;

діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені, для цього потрібне запрошення від організаторів заходу та лист-запит від особи, яка хоче виїхати, - дозвіл надає Міністерство культури;

члени екіпажів суден, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання - повинні мати трудовий договір або лист судновласника, оператора судна про намір укласти контракт;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, та працівники залізничного транспорту - за рішенням Міністерства інфраструктури чи військової адміністрації;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів — їхні дані повинні бути занесені в інформаційну систему Укртрансбезпеки.

Мобілізація

У Міноборони поки що не планують проводити додаткову мобілізацію, але ситуація залежатиме від подальших подій на фронті.

Заступниця голови відомства Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила, що поки що в Силах оборони вистачає тих людей, які були мобілізовані.

Секретар РНБО Олексій Данілов поінформував, що “мобілізація йде за планом”, і зараз триває її третя хвиля.

Коментуючи можливу потребу збільшити кількість мобілізованих, секретар РНБО уточнив, що це питання регулярно розглядається на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

“Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і, якщо буде необхідність додаткової мобілізації, впевнений, що проблем не буде”, - запевнив Данілов.

Воєнний стан в Україні продовжили

Про обмеження перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками у віці від 18 до 60 років відомо багато, але є інші категорії осіб, яким можуть відмовити у перетині кордону. Нагадаємо, кому ще можуть заборонити перетинати кордон, як перевірити, чи немає заборони на виїзд за кордон.

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