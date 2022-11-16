В Росії заборонили транслювати "Гаррі Поттера" та "Гобіта"

Російські телеканали більше не зможуть транслювати певний перелік американських стрічок.

Одна з найбільших компаній з виробництва фільмів та серіалів у США Warner Bros. Entertainment заборонила транслювати в Росії свої стрічки.

Як поскаржилися пропагандисти РФ, компанія надіслала відповідного листа холдингу "Национальная медиа группа", до якого входить певний перелік російських телеканалів. У листі йшлося, що Warner Bros. забороняє транслювати свої продукти на території Росії.

Пропагандисти скаржаться, що термін дії ліцензії на показ стрічок компанії ще не закінчився і нібито має діяти ще не менше, аніж пів року.

У Warner Bros. Entertainment поки не давали жодних офіційних коментарів щодо цього.

Зазначимо, в Росії не зможуть транслювати чимало легендарних фільмів, зокрема "Гаррі Поттера", "Темного лицаря", "Гобіта", "Джокера", "Аквамена" та багато інших популярних стрічок.

Нагадаємо, нещодавно РФ заборонила в'їзд до країни 100 канадійським громадянам. Серед ним опинився й актор Джим Керрі. Знаменитість з гумором відреагував на те, що потрапив до "чорного списку" РФ.

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