В России запретили транслировать "Гарри Поттера" и "Хоббита"

Российские телеканалы больше не смогут транслировать определенный список американских лент.
Одна из самых крупных компаний по производству фильмов и сериалов в США Warner Bros. Entertainment запретила транслировать в России свои фильмы.
Как пожаловались пропагандисты РФ, компания направила соответствующее письмо холдингу "Национальная медиа группа", в который входит определенный перечень российских телеканалов. В письме говорилось, что Warner Bros. запрещает транслировать свои продукты по территории России.
Пропагандисты жалуются, что срок действия лицензии на показ лент компании еще не истек и якобы должен действовать еще не менее полугода.
У Warner Bros. Entertainment пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.
Отметим, в России не смогут транслировать многие легендарные фильмы, в частности "Гарри Поттера", "Темного рыцаря", "Хоббита", "Джокера", "Аквамена" и многие другие популярные ленты.
Напомним, недавно РФ запретила въезд в страну 100 канадским гражданам. Среди них оказался и актер Джим Керри. Знаменитость с юмором отреагировал на то, что попал в "черный список" РФ.
Читайте также: