В России запретили транслировать "Гарри Поттера" и "Хоббита"

Одна из самых крупных компаний по производству фильмов и сериалов в США Warner Bros. Entertainment запретила транслировать в России свои фильмы.

Как пожаловались пропагандисты РФ, компания направила соответствующее письмо холдингу "Национальная медиа группа", в который входит определенный перечень российских телеканалов. В письме говорилось, что Warner Bros. запрещает транслировать свои продукты по территории России.

Пропагандисты жалуются, что срок действия лицензии на показ лент компании еще не истек и якобы должен действовать еще не менее полугода.

Также читайте Звезде сериала "Викинги" Кэтрин Винник запретили въезд в Россию

У Warner Bros. Entertainment пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Отметим, в России не смогут транслировать многие легендарные фильмы, в частности "Гарри Поттера", "Темного рыцаря", "Хоббита", "Джокера", "Аквамена" и многие другие популярные ленты.

Напомним, недавно РФ запретила въезд в страну 100 канадским гражданам. Среди них оказался и актер Джим Керри. Знаменитость с юмором отреагировал на то, что попал в "черный список" РФ.

Читайте также: