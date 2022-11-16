Потери ВСУ: Данилов не подтверждает статистику начальника штабов США

Утверждение генерала Марка Милли о том, что украинская армия уже потеряла 100 тысяч убитыми и ранеными, "не совсем соответствуют действительности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал статистику потерь российской и украинской армии, которую озвучил недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Об этом он говорил в интервью "Радио НВ".

Американский генерал в комментарии агентству Reuters сообщил, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными, предположив, что ВСУ потеряли не меньше.

"Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, на украинской стороне", – предположил Марк Милли.

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Алексей Данилов согласился с его оценкой потерь россиян, но такое же количество погибших и раненых в ВСУ опроверг.

“Со стороны российской мы подтверждаем – это 100 процентов. С нашей стороны – это не совсем соответствует действительности", — заявил Данилов.

К слову, Марк Милли привел также преувеличенные цифры относительно украинских беженцев от войны, которых, по его словам, было от 15 до 30 миллионов. Следует отметить, что, по официальным данным, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине проживало в общей сложности 34,5 млн граждан, поэтому цифра 30 миллионов из уст американского генерала звучит слишком фантастически.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на 15 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 82 080 человек.

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