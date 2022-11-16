Жена Виктора Павлика попала в ДТП

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогер Екатерина Репьяхова – попала в ДТП.

В своем фотоблоге знаменитость рассказала, что в ее автомобиль врезался другой. По словам блогерши, ДТП произошло по вине другого водителя, именно она нарушила правила дорожного движения.

"Сегодня я почувствовала "прелести" отсутствия света. У меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала из второстепенной и въехала в крыло. Все из-за отсутствия светофора", — объяснила Екатерина. .

Фото: instagram.com/repyahovakate

В частности, в авто блогерши повреждено крыло. Екатерина немного поспорила с другой девушкой, которая в итоге признала свою вину. Поэтому они решили вопрос, что даже не пришлось вызывать полицию.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Спорили немного, но девушка признала свою вину без полиции", — поделилась Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее Репьяхова рассказывала, что их с Виктором Павликом сын тяжело заболел, когда они возвращались из-за границы в Украину. Поэтому им на некоторое время пришлось остаться в Одессе. Сейчас Михаил поправился, и блогерша наконец вернулась в Киев.

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