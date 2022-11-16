Певец Wellboy сообщил о горе в его семье

Украинский певец Антон Вельбой, известный под псевдонимом Wellboy, рассказал поклонникам о случившемся в его семье горе.

На странице в Instagram исполнитель разместил короткое видео, на котором изображена его прабабушка Варвара. Вельбой сообщил, что его близкий человек ушел из жизни:

"Бабушки Вари сегодня не стало. Лучших женщин я не встречал…", – написал Антон.

Wellboy с прабабушкой / Фото: instagram.com/zlivanabravo

Wellboy с прабабушкой / Фото: instagram.com/zlivanabravo

На этом видео показано, как Wellboy со своим экс-продюсером Юрием Бардашем, который оказался ярым путинистом и предателем, приезжали в дом к прабабушке артиста и ставили ей трек "Гуси".

Также Wellboy поделился трогательными фото с прабабушкой, и вспомнил, какой жизнерадостной она была. В фотоблоге артист разместил видео, на котором его родной человек поет забавную песню.

В свою очередь, поклонники выразили соболезнования Антону: "Сочувствую! У тебя была хорошая бабушка", "с нее начиналась большая история, но без нее она продолжится! Спасибо ей за тебя. В раю хотя бы без тревог", "больно терять самых родных. Но они всегда рядом…".

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