Співак Wellboy повідомив про горе у його родині

Український співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy, розповів шанувальникам про горе, яке трапилося у його родині.

На сторінці в Instagram виконавець розмістив коротке відео, на якому зображена його прабабуся Варвара. Вельбой повідомив, що його близька людина пішла з життя:

"Бабусі Варі сьогодні не стало. Кращих жінок я не зустрічав…", – написав Антон.

Wellboy з прабабусею / Фото: instagram.com/zlivanabravo

Wellboy з прабабусею / Фото: instagram.com/zlivanabravo

На цьому відео показано, як Wellboy зі своїм експродюсером Юрієм Бардашем, який виявився затятим путіністом і зрадником, приїздили в будинок до прабабусі артиста і ставили їй трек "Гуси".

Також Wellboy поділився зворушливими фото з прабабусею, та пригадав, якою життєрадісною вона була. У фотоблогу артист розмістив відео, на якому його рідна людина співає кумедну пісню.

Своєю чергою, шанувальники висловили співчуття Антону: "Співчуваю! У тебе була хороша бабуся", "з неї починалась велика історія, та без неї вона продовжиться! Дякую їй за тебе. В раю хоча б без тривог", "боляче втрачати найрідніших. Але вони завжди поруч…".

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