Співак Wellboy повідомив про горе у його родині

Виконавець втратив близьку людину.
Український співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy, розповів шанувальникам про горе, яке трапилося у його родині.
На сторінці в Instagram виконавець розмістив коротке відео, на якому зображена його прабабуся Варвара. Вельбой повідомив, що його близька людина пішла з життя:
"Бабусі Варі сьогодні не стало. Кращих жінок я не зустрічав…", – написав Антон.
На цьому відео показано, як Wellboy зі своїм експродюсером Юрієм Бардашем, який виявився затятим путіністом і зрадником, приїздили в будинок до прабабусі артиста і ставили їй трек "Гуси".
Також Wellboy поділився зворушливими фото з прабабусею, та пригадав, якою життєрадісною вона була. У фотоблогу артист розмістив відео, на якому його рідна людина співає кумедну пісню.
Своєю чергою, шанувальники висловили співчуття Антону: "Співчуваю! У тебе була хороша бабуся", "з неї починалась велика історія, та без неї вона продовжиться! Дякую їй за тебе. В раю хоча б без тривог", "боляче втрачати найрідніших. Але вони завжди поруч…".
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