Падение ракеты в Польше: глава ЦРУ приехал в Варшаву и провел переговоры с Дудой

Перед этим глава ЦРУ находился с визитом в Киеве и Анкаре.

В среду, 16 ноября, глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Варшаву и провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой после инцидента с взрывом ракеты в Пшеводове.

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивер в Twitter.

"Вечером Президент Анджей Дуда поговорил с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев. Разговор касался общей ситуации с безопасностью, следовал контекст последних событий. Сегодня много работы на линии Польша — США", — говорится в его сообщении.

Взрыв ракеты в Польше: последние новости

Во время масштабных ракетных обстрелов Украины 15 ноября в Польше прогремели взрывы из-за падения ракеты. Там погибли два человека. Американский чиновник заявил, что украинские военные сообщили США и союзникам о попытке перехватить российскую ракету вблизи места нанесения удара в Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на территории соседнего государства упала не украинская ракета. Он подчеркнул, что Украина хочет принять участие в совместном расследовании и увидеть доказательства польских коллег.

В Пентагоне прокомментировали инцидент. Там считают, что в Польше, вероятно, упала украинская ракета ПВО, которая пыталась перехватить российскую, а потому виновата в инциденте Россия.

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