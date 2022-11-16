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"Голос країни-12": топ-5 фактов о суперфиналистах проекта

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
423
Время на прочтение
4 мин
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"Голос країни-12": топ-5 фактов о суперфиналистах проекта

Кто-то из финалистов мечтает о путешествии на Марс, а кто-то ждет пополнения в семье.

Уже в это воскресенье, 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится грандиозный патриотический суперфинал главного музыкального проекта "Голос країни-12".

Суперфинал любимого проекта украинских зрителей состоится в специальном формате, который отвечает условиям военного времени. Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, DOROFEEVA, а также команды "Второй шанс" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой.

Впервые в истории проекта участники смогут на главной сцене страны презентовать свой авторский материал, написанный ими во время полномасштабной войны. Все финалисты – настоящие народные звезды, которые своим талантом прокладывают себе путь к победе и показывают всему миру, как звучит самая певчая нация мира.

Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать топ-5 фактов о каждом из них.

Команда DOROFEEVA

Александр Свириденко:

  • С самого начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ и защищает государство от оккупантов;
  • Играет на гитаре;
  • Солист военного оркестра;
  • Во время войны дал более 30 концертов для военных;
  • Мечтает стать известным певцом.
Александр Свириденко / ©
Александр Свириденко

Инесса Грицаенко:

  • Кроме музыки, увлекается психологией;
  • Окончила КИМ им Р.М.Глиера с отличием;
  • В детстве всегда собирала детей вокруг себя и устраивала для них концерты;
  • Пишет песни в самых нестандартных местах: метро, маршрутки, на концертах;
  • Занимается боксом.
Инесса Грицаенко / ©
Инесса Грицаенко

Алие Хаджабадинова:

  • Увлекается темой колонизации Марса и мечтает побывать в космосе;
  • По образованию дирижёр, но работает в IT-компании;
  • В 17 лет дала первый большой сольный концерт в городе Симферополь в Крымском украинском музыкальном театре.
  • Во время съемок программы выпила морскую воду из корабельного плафона. Этот ритуал посвящения в моряки провел капитан 1 ранга;
  • Любимым занятием в детстве было пение в поле.
Алие Хаджабадинова / ©
Алие Хаджабадинова

Давид Маскиса:

  • В настоящее время находится в рядах ВСУ и защищает Украину от оккупантов;
  • Работал механиком в главных автоконцернах Европы;
  • В 15 лет переехал в Германию с мамой, но вернулся в Украину ради мечты стать музыкантом;
  • Играет на барабанах, саксофоне и гитаре;
  • Работал в магазине музыкальных инструментов маркетологом.
Давид Маскиса / ©
Давид Маскиса

Команда Оли Поляковой

Елена Чукаленко:

  • Играет на саксофоне, гитаре и фортепиано;
  • Работала дирижером в хоре;
  • При поступлении в университет случайно попала не на тот факультет и 2 месяца ходила не на свои пары;
  • В 6 лет получила первую гран-при на певческом европейском конкурсе. Суммарно у нее есть 12 наград;
  • Училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
Елена Чукаленко / ©
Елена Чукаленко

Сергей Соловьев:

  • Учился в музыкальной школе четыре года, на пятом был отчислен;
  • Мечтал работать водителем поезда, но по специальности – электрик;
  • Поборол свой страх и прыгнул с парашютом;
  • Обожает животных, в том числе кошек и панд;
  • Любимая цифра 9.
Сергей Соловьев / ©
Сергей Соловьев

Анна Киндзерская:

  • С 16 лет работала дирижером хора;
  • Обожает походы в горы и волейбол;
  • С детства мечтала стать воздушной гимнасткой;
  • На поступление в музыкальный колледж приехала на фуре;
  • Во втором классе начальная школа провела урок для первоклашек.
Анна Кинзерская / ©
Анна Кинзерская

Димаш Даулетов:

  • Участвовал в шоу "Голос" в Казахстане;
  • Работал певцом в ресторане;
  • По профессии машинист экскаватора и бульдозера;
  • Работал на заводе 4 года;
  • Мечтает стать известным на весь мир певцом.
Димаш Даулетов / ©
Димаш Даулетов

Команда Потапа

Карина Столаба:

  • Не окончила музыкальную школу;
  • Увлекается "Танцами со звездами" и мечтает принять участие в шоу;
  • Мечтала быть моделью, но любовь к еде развеяла эту мечту;
  • Очень ответственно относится к своему аккаунту в TikTok;
  • Обожает зеленый цвет.
Карина Столаба / ©
Карина Столаба

Павел Нажига:

  • В 27 лет станет многодетным отцом, ведь сейчас они с женой ждут третьего ребенка;
  • 3 года учился в музыкальной школе по классу аккордеона;
  • Обожает спорт, профессионально занимался боксом и работал тренером в спортзале;
  • Планирует строительство дома для своей семьи;
  • Мечтает о лабрадоре.
Павел Нажига / ©
Павел Нажига

Полюх Василий:

  • С 8 лет дважды в неделю ездил в филармонию, которая расположена в 115 км от его дома, чтобы заниматься вокалом. В таком графике вокалист жил 8 лет;
  • В 12 лет получил премию "Человек года" в номинации "Юный талант года";
  • Учась в академии музыки, параллельно стал иподиаконом в церкви;
  • У него есть три младших братьев;
  • Мечтает побывать в Норвегии.
Василий Палюх / ©
Василий Палюх

Михаил Царь:

  • Музыка важна для Михаила как воздух;
  • Перед важными событиями всегда болеет;
  • Окончил музыкальную школу по классу гитары;
  • Обожает бабушкину пищу, считает, что нет вкуснее;
  • Любимая цифра 6.
Михаил Царь / ©
Михаил Царь

Напомним, на сайте 1+1 продолжается голосование за возвращение любимого участника, покинувшего проект на этапе "Нокаутов", в команду "Второго шанса". Таким образом, зрители подарят участнику второй шанс – возможность бороться за победу в финале. Народное голосование началось на сайте телеканала 1+1 сразу после окончания последнего телевизионного эпизода "Нокаутов" и продлится до 16 ноября 00:00. Имя победителя голосования узнаем уже скоро. В прошлом сезоне таким образом телезрители вернули в проект Сергея Лазановского, который в конце концов победил в "Голосі країни— 11".

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Дата публикации
Просмотры
423
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