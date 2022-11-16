"Голос країни-12": топ-5 фактов о суперфиналистах проекта

Кто-то из финалистов мечтает о путешествии на Марс, а кто-то ждет пополнения в семье.

Уже в это воскресенье, 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится грандиозный патриотический суперфинал главного музыкального проекта "Голос країни-12".

Суперфинал любимого проекта украинских зрителей состоится в специальном формате, который отвечает условиям военного времени. Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, DOROFEEVA, а также команды "Второй шанс" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой.

Впервые в истории проекта участники смогут на главной сцене страны презентовать свой авторский материал, написанный ими во время полномасштабной войны. Все финалисты – настоящие народные звезды, которые своим талантом прокладывают себе путь к победе и показывают всему миру, как звучит самая певчая нация мира.

Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать топ-5 фактов о каждом из них.

Команда DOROFEEVA

Александр Свириденко:

С самого начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ и защищает государство от оккупантов;

Играет на гитаре;

Солист военного оркестра;

Во время войны дал более 30 концертов для военных;

Мечтает стать известным певцом.

Александр Свириденко

Инесса Грицаенко:

Кроме музыки, увлекается психологией;

Окончила КИМ им Р.М.Глиера с отличием;

В детстве всегда собирала детей вокруг себя и устраивала для них концерты;

Пишет песни в самых нестандартных местах: метро, маршрутки, на концертах;

Занимается боксом.

Инесса Грицаенко

Алие Хаджабадинова:

Увлекается темой колонизации Марса и мечтает побывать в космосе;

По образованию дирижёр, но работает в IT-компании;

В 17 лет дала первый большой сольный концерт в городе Симферополь в Крымском украинском музыкальном театре.

Во время съемок программы выпила морскую воду из корабельного плафона. Этот ритуал посвящения в моряки провел капитан 1 ранга;

Любимым занятием в детстве было пение в поле.

Алие Хаджабадинова

Давид Маскиса:

В настоящее время находится в рядах ВСУ и защищает Украину от оккупантов;

Работал механиком в главных автоконцернах Европы;

В 15 лет переехал в Германию с мамой, но вернулся в Украину ради мечты стать музыкантом;

Играет на барабанах, саксофоне и гитаре;

Работал в магазине музыкальных инструментов маркетологом.

Давид Маскиса

Команда Оли Поляковой

Елена Чукаленко:

Играет на саксофоне, гитаре и фортепиано;

Работала дирижером в хоре;

При поступлении в университет случайно попала не на тот факультет и 2 месяца ходила не на свои пары;

В 6 лет получила первую гран-при на певческом европейском конкурсе. Суммарно у нее есть 12 наград;

Училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Елена Чукаленко

Сергей Соловьев:

Учился в музыкальной школе четыре года, на пятом был отчислен;

Мечтал работать водителем поезда, но по специальности – электрик;

Поборол свой страх и прыгнул с парашютом;

Обожает животных, в том числе кошек и панд;

Любимая цифра 9.

Сергей Соловьев

Анна Киндзерская:

С 16 лет работала дирижером хора;

Обожает походы в горы и волейбол;

С детства мечтала стать воздушной гимнасткой;

На поступление в музыкальный колледж приехала на фуре;

Во втором классе начальная школа провела урок для первоклашек.

Анна Кинзерская

Димаш Даулетов:

Участвовал в шоу "Голос" в Казахстане;

Работал певцом в ресторане;

По профессии машинист экскаватора и бульдозера;

Работал на заводе 4 года;

Мечтает стать известным на весь мир певцом.

Димаш Даулетов

Команда Потапа

Карина Столаба:

Не окончила музыкальную школу;

Увлекается "Танцами со звездами" и мечтает принять участие в шоу;

Мечтала быть моделью, но любовь к еде развеяла эту мечту;

Очень ответственно относится к своему аккаунту в TikTok;

Обожает зеленый цвет.

Карина Столаба

Павел Нажига:

В 27 лет станет многодетным отцом, ведь сейчас они с женой ждут третьего ребенка;

3 года учился в музыкальной школе по классу аккордеона;

Обожает спорт, профессионально занимался боксом и работал тренером в спортзале;

Планирует строительство дома для своей семьи;

Мечтает о лабрадоре.

Павел Нажига

Полюх Василий:

С 8 лет дважды в неделю ездил в филармонию, которая расположена в 115 км от его дома, чтобы заниматься вокалом. В таком графике вокалист жил 8 лет;

В 12 лет получил премию "Человек года" в номинации "Юный талант года";

Учась в академии музыки, параллельно стал иподиаконом в церкви;

У него есть три младших братьев;

Мечтает побывать в Норвегии.

Василий Палюх

Михаил Царь:

Музыка важна для Михаила как воздух;

Перед важными событиями всегда болеет;

Окончил музыкальную школу по классу гитары;

Обожает бабушкину пищу, считает, что нет вкуснее;

Любимая цифра 6.

Михаил Царь

Напомним, на сайте 1+1 продолжается голосование за возвращение любимого участника, покинувшего проект на этапе "Нокаутов", в команду "Второго шанса". Таким образом, зрители подарят участнику второй шанс – возможность бороться за победу в финале. Народное голосование началось на сайте телеканала 1+1 сразу после окончания последнего телевизионного эпизода "Нокаутов" и продлится до 16 ноября 00:00. Имя победителя голосования узнаем уже скоро. В прошлом сезоне таким образом телезрители вернули в проект Сергея Лазановского, который в конце концов победил в "Голосі країни— 11".

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