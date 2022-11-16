"Голос країни-12": топ-5 фактов о суперфиналистах проекта

Кто-то из финалистов мечтает о путешествии на Марс, а кто-то ждет пополнения в семье.
Уже в это воскресенье, 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится грандиозный патриотический суперфинал главного музыкального проекта "Голос країни-12".
Суперфинал любимого проекта украинских зрителей состоится в специальном формате, который отвечает условиям военного времени. Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, DOROFEEVA, а также команды "Второй шанс" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой.
Впервые в истории проекта участники смогут на главной сцене страны презентовать свой авторский материал, написанный ими во время полномасштабной войны. Все финалисты – настоящие народные звезды, которые своим талантом прокладывают себе путь к победе и показывают всему миру, как звучит самая певчая нация мира.
Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать топ-5 фактов о каждом из них.
Команда DOROFEEVA
Александр Свириденко:
- С самого начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ и защищает государство от оккупантов;
- Играет на гитаре;
- Солист военного оркестра;
- Во время войны дал более 30 концертов для военных;
- Мечтает стать известным певцом.
Инесса Грицаенко:
- Кроме музыки, увлекается психологией;
- Окончила КИМ им Р.М.Глиера с отличием;
- В детстве всегда собирала детей вокруг себя и устраивала для них концерты;
- Пишет песни в самых нестандартных местах: метро, маршрутки, на концертах;
- Занимается боксом.
Алие Хаджабадинова:
- Увлекается темой колонизации Марса и мечтает побывать в космосе;
- По образованию дирижёр, но работает в IT-компании;
- В 17 лет дала первый большой сольный концерт в городе Симферополь в Крымском украинском музыкальном театре.
- Во время съемок программы выпила морскую воду из корабельного плафона. Этот ритуал посвящения в моряки провел капитан 1 ранга;
- Любимым занятием в детстве было пение в поле.
Давид Маскиса:
- В настоящее время находится в рядах ВСУ и защищает Украину от оккупантов;
- Работал механиком в главных автоконцернах Европы;
- В 15 лет переехал в Германию с мамой, но вернулся в Украину ради мечты стать музыкантом;
- Играет на барабанах, саксофоне и гитаре;
- Работал в магазине музыкальных инструментов маркетологом.
Команда Оли Поляковой
Елена Чукаленко:
- Играет на саксофоне, гитаре и фортепиано;
- Работала дирижером в хоре;
- При поступлении в университет случайно попала не на тот факультет и 2 месяца ходила не на свои пары;
- В 6 лет получила первую гран-при на певческом европейском конкурсе. Суммарно у нее есть 12 наград;
- Училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
Сергей Соловьев:
- Учился в музыкальной школе четыре года, на пятом был отчислен;
- Мечтал работать водителем поезда, но по специальности – электрик;
- Поборол свой страх и прыгнул с парашютом;
- Обожает животных, в том числе кошек и панд;
- Любимая цифра 9.
Анна Киндзерская:
- С 16 лет работала дирижером хора;
- Обожает походы в горы и волейбол;
- С детства мечтала стать воздушной гимнасткой;
- На поступление в музыкальный колледж приехала на фуре;
- Во втором классе начальная школа провела урок для первоклашек.
Димаш Даулетов:
- Участвовал в шоу "Голос" в Казахстане;
- Работал певцом в ресторане;
- По профессии машинист экскаватора и бульдозера;
- Работал на заводе 4 года;
- Мечтает стать известным на весь мир певцом.
Команда Потапа
Карина Столаба:
- Не окончила музыкальную школу;
- Увлекается "Танцами со звездами" и мечтает принять участие в шоу;
- Мечтала быть моделью, но любовь к еде развеяла эту мечту;
- Очень ответственно относится к своему аккаунту в TikTok;
- Обожает зеленый цвет.
Павел Нажига:
- В 27 лет станет многодетным отцом, ведь сейчас они с женой ждут третьего ребенка;
- 3 года учился в музыкальной школе по классу аккордеона;
- Обожает спорт, профессионально занимался боксом и работал тренером в спортзале;
- Планирует строительство дома для своей семьи;
- Мечтает о лабрадоре.
Полюх Василий:
- С 8 лет дважды в неделю ездил в филармонию, которая расположена в 115 км от его дома, чтобы заниматься вокалом. В таком графике вокалист жил 8 лет;
- В 12 лет получил премию "Человек года" в номинации "Юный талант года";
- Учась в академии музыки, параллельно стал иподиаконом в церкви;
- У него есть три младших братьев;
- Мечтает побывать в Норвегии.
Михаил Царь:
- Музыка важна для Михаила как воздух;
- Перед важными событиями всегда болеет;
- Окончил музыкальную школу по классу гитары;
- Обожает бабушкину пищу, считает, что нет вкуснее;
- Любимая цифра 6.
Напомним, на сайте 1+1 продолжается голосование за возвращение любимого участника, покинувшего проект на этапе "Нокаутов", в команду "Второго шанса". Таким образом, зрители подарят участнику второй шанс – возможность бороться за победу в финале. Народное голосование началось на сайте телеканала 1+1 сразу после окончания последнего телевизионного эпизода "Нокаутов" и продлится до 16 ноября 00:00. Имя победителя голосования узнаем уже скоро. В прошлом сезоне таким образом телезрители вернули в проект Сергея Лазановского, который в конце концов победил в "Голосі країни— 11".
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