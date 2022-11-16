"Голос країни-12": топ-5 фактів про суперфіналістів проєкту

Хтось із фіналістів мріє про подорож на Марс, а хтось чекає на поповнення у родині.

Вже цієї неділі, 20 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться грандіозний патріотичний суперфінал головного музичного проєкту "Голос країни-12".

Суперфінал улюбленого проєкту українських глядачів відбудеться у спеціальному форматі, який відповідає умовам воєнного часу. Глядачі побачать виступи суперфіналістів із команд Олі Полякової, Потапа, DOROFEEVA, а також команди "Другий шанс" народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Заріцької.

Вперше за історію проєкту учасники матимуть змогу на головній сцені країни презентувати свій авторський матеріал, який вони написали під час повномасштабної війни. Усі фіналісти - справжні народні зірки, які своїм талантом прокладають собі шлях до перемоги та показують всьому світу, як звучить найспівочіша нація світу.

Пропонуємо ближче познайомитися з талановитими фіналістами та дізнатися топ-5 фактів про кожного з них.

Команда DOROFEEVA

Олександр Свіріденко:

Від початку повномасштабного вторгнення перебуває у лавах ЗСУ та захищає державу від окупантів;

Грає на гітарі;

Соліст військового оркестру;

Під час війни дав понад 30 концертів для військових;

Мріє стати відомим співаком.

Олександр Свіріденко

Інесса Грицаєнко:

Окрім музики, захоплюється психологією;

Закінчила КІМ ім Р.М.Глієра з відзнакою;

У дитинстві завжди збирала дітей навколо себе та влаштовувала для них концерти;

Пише пісні у найнестандартніших місцях: метро, маршрутки, на концертах;

Займається боксом.

Інесса Грицаєнко

Аліє Хаджабадінова:

Захоплюється темою колонізації Марсу та мріє побувати у космосі;

За освітою диригент, але працює у IT-компанії;

У 17 років мала перший великий сольний концерт у місті Сімферополь в Кримському українському музичному театрі.

Під час знімань travel програми випила морську воду з корабельного плафону. Цей ритуал посвяти в моряки провів капітан 1 рангу;

Улюбленим заняттям в дитинстві був спів у полі.

Аліє Хаджабадінова

Давид Маскиса:

Наразі перебуває в лавах ЗСУ та захищає Україну від окупантів;

Працював механіком у головних авто-концернах Європи;

У 15 років переїхав до Німеччини з мамою, але повернувся до України заради мрії стати музикантом;

Грає на барабанах, саксофоні та гітарі;

Працював у магазині музичних інструментів маркетологом.

Давид Маскиса

Команда Олі Полякової

Олена Чукаленко:

Грає на саксофоні, гітарі та фортепіано;

Працювала диригенткою у хорі;

Під час вступу до університету випадково потрапила не на той факультет і 2 місяці ходила не на свої пари;

У 6 років отримала першу гран-прі на співочому європейському конкурсі. Суммарно має 12 нагород;

Навчалася акторській майстерності в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Олена Чукаленко

Сергій Соловйов:

Навчався в музичній школі чотири роки, на п'ятому був відрахований;

Мріяв працювати водієм потягу, але за фахом - електрик;

Поборов свій страх та стрибнув з парашутом;

Обожнює тварин, зокрема котів і панд;

Улюблена цифра 9.

Сергій Соловйов

Ганна Кіндзерська:

Від 16 років працювала диригентом хору;

Обожнює походи в гори та гру у волейбол;

Від дитинства мріяла стати повітряною гімнасткою;

На вступ до музичного коледжу приїхала на фурі;

У другому класі початкової школи провела урок для першачків.

Ганна Кіндзерська

Дімаш Даулетов:

Брав участь у шоу "Голос" в Казахстані;

Працював співаком у ресторані;

За професією машиніст екскаватора та бульдозера;

Працював на заводі 4 роки;

Мріє стати відомим на весь світ співаком.

Дімаш Даулетов

Команда Потапа

Карина Столаба:

Не закінчила музичну школу;

Захоплюється "Танцями з зірками" та мріє взяти участь у шоу;

Мріяла бути моделлю, але любов до їжі розвіяла цю мрію;

Дуже відповідально ставиться до свого акаунта у TikTok;

Обожнює зелений колір.

Карина Столаба

Павло Нажига:

У 27 років стане багатодітним батьком, адже зараз вони з дружиною чекають на третю дитину;

3 роки вчився у музичній школі по класу акордеон;

Обожнює спорт, професійно займався боксом та працював тренером у спортзалі;

Планує будівництво будинку для своєї сім'ї;

Мріє про лабрадора.

Павло Нажига

Василь Палюх:

Від 8-ми років двічі на тиждень їздив до філармонії, яка розташована за 115 км від його дому, аби займатися вокалом. У такому графіку вокаліст жив 8 років;

У 12 років отримав премію "Людина року" в номінації "Юний талант року";

Навчаючись в академії музики, паралельно став іподияконом в церкві;

Має трьох молодших братів;

Мріє побувати у Норвегії.

Василь Палюх

Михайло Цар:

Музика важлива для Михайла, як повітря;

Перед важливими подіями завжди хворіє;

Закінчив музичну школу по класу гітари;

Обожнює бабусину їжу, вважає, що немає смачнішої;

Улюблена цифра 6.

Михайло Цар

Нагадаємо, на сайті 1+1 триває голосування за повернення улюбленого учасника, який залишив проєкт на етапі "Нокаутів", до команди "Другого шансу". Таким чином, глядачі подарують учаснику другий шанс - можливість боротись за перемогу в фіналі. Народне голосування розпочалось на сайті телеканалу 1+1 одразу після закінчення останнього телевізійного епізоду "Нокаутів" та триватиме до 16 листопада 00:00. Ім'я переможця голосування дізнаємося вже незабаром. Минулого сезону таким чином телеглядачі повернули до проєкту Сергія Лазановського, який врешті переміг у "Голосі країни – 11".

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