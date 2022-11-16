Вітвіцька, Горбунов, Гордєєв: чим займаються ведучі, коли вимикають світло

Росія регулярно завдає потужні масовані ракетні удари по Україні та серйозно пошкоджує енергетичну інфраструктуру. Через ворожі обстріли майже вся країна потерпає від віялових відключень електроенергії.

Людям доводиться годинами сидіти без світла. Тому ведучі 1+1 Тімур Мірошниченко, Соломія Вітвіцька, Юрій Горбунов, Святослав Гринчук, Неля Шовкопляс, Єгор Гордєєв розповіли, чим займаються вдома, коли вимикають електроенергію.

Тімур Мірошниченко

Ведучий активно проводить час з сім'єю. Вони організовують різноманітні ігри та розваги. Окрім того, Тімур з сім'єю їздить до друзів, у яких світло вимикають за іншим графіком.

До речі, Мірошниченко живе на 23-му поверсі. Тому ведучий зі своєю родиною став спортивний.

Тімур Мірошниченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"По-перше, ми з дружиною стали дуже спортивними, адже живемо на 23-му поверсі з двома малими. Мія і вгору, і вниз йде сама, Марко частково на спині або руках в когось з батьків. По-друге, ми стали більше спілкуватися з друзями, які не в нашій групі відключень світла. Тож їздимо одне до одного в гості по графіках. По-третє, малі постійно щось вигадують: то вечір фокусів нам влаштовують (видають квитки, ми з Інною виходимо з кімнати, вони готуються, потім запрошують на шоу). У нас вдома то стендап, то вокальний вечір", - поділився ведучий.

Неля Шовкопляс

Ведуча, коли вимикають світло, дістає свічки та гірлянди на батарейках. Разом з синами Неля грає у настільні ігри. Окрім цього, родина ведучої може влаштувати вечір відвертих розмов.

Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Коли вимикається світло, ми дістаємо всі свічки, які в нас є, запалюємо гірлянди, дістаємо настолки і частіше всього сидимо на кухні і граємо в настільні ігри. Ми дістали навіть ті, про які вже забули, але які свого часу були синам цікаві і зараз знову цю традицію відновлюємо. Граємо в "Меморіс", в "Лото", в "Уно", в "Монополію" – але для "Монополії" потрібно більше людей, тож її ми дістаємо, коли велика компанія. Або разом лежимо з малими, про щось своє говоримо, розповідаємо одне одному якісь історії, казки. У нас виходять такі теплі душевні домашні вечори", - поділилася знаменитість.

Святослав Гринчук

Ведучий намагається підлаштуватися під графіки вимкнень світла. Так, він може щось приготувати вдома, почитати якусь книгу. Також Гринчук може піти прогулятися туди, де є світло.

Святослав Гринчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Намагаюсь підлаштувати всі свої дії під графіки, якщо перебуваю вдома. Коли вимикають світло, можу піти на невелику прогулянку або до сусідніх крамниць, де точно світло є. Плита у квартирі газова, тому можу трішки готувати у темряві, аби корисно витратити час. Якраз коли почали вимикати світло - закінчився перший сезон серіалу "Дім драконів". Виявилось, що у нас є вдома книга, за якою він знятий, тож інколи тепер у темряві підключаю світильник до павербанка і біля нього читаю. Особливо коли крім світла зникає мобільний інтернет і тоді читати більше нічого. У перші кілька днів вимкнень ще думав спробувати підлаштуватись під них так, аби щоразу лягати спати, коли стає темно, а потім прокидатись коли світло вмикають, навіть якщо посеред ночі. Але цей план одразу провалився, то не міг заснути вчасно, то прокидатися не було жодного бажання", - поділився ведучий.

Єгор Гордєєв

Ведучий, коли вимикають світло, знайшов собі заняття. Гордєєв читає книги при свічках або настільній лампі, яка працює на батарейках.

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Коли вимикають світло, зазвичай читаю. Я так і не звик до електронних книжок – беру їх тільки в дорогу, а вдома ні – читаю паперові. Є в цьому якась романтика. У мене є дві улюблені книгарні – одна у Києві, друга – у Львові, я там регулярно закуповуюсь. Часто буває так, що ще не "виконав план", тобто не прочитав ті, що купив раніше, а вже йду купляти нові книжки. А зараз, коли вдома блекаути, запалюю свічки, або вмикаю лампу, яка працює від батарейок і читаю. От фактично зараз дочитав Юрія Андруховича "Радіо ніч". І перечитую Германа Гессе "Гру в бісер". Вважаю Гессе одним з найкрутіших авторів за всю історію людства", - зазначив ведучий.

Соломія Вітвіцька

Знаменитість може зателефонувати комусь із знайомих, адже зв'язок мобільний залишається. Також ведуча дивиться фільми на телефоні.

Соломія Вітвіцька / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Коли у мене вдома вимикають світло, спілкуюся телефоном, тому що мобільний зв'язок залишається. Або лягаю спати чи дивлюсь фільми на телефоні. Netflix та Premium YouTube дозволяє закачувати файли і коли немає нормального зв'язку. Ще планую все ж таки знайти лампу на батарейках і тоді буду читати. А ще колонку купила, тож можу тепер музику слухати", - поділилася Соломія.

Юрій Горбунов

Ведучий зізнався, що у них вдома рідко вимикають світло. Утім, коли таке трапляється він може погратися із синами, послухати казки або ж почитати книгу.

Юрій Горбунов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Відтоді, як Данило почав ходити, у нас вдома улюблена гра – це хованки. А в темряві вони ще прикольніші виходять. Коли немає світла, я читаю "Історію України" Ярослава Грицака. Діти слухають аудіоказки, які я кілька років тому записав в одному дитячому проєкті. У нас, навіть якщо вимикають світло, все одно залишається мобільний Інтернет, тож Іван з Данилом можуть на айпаді дивитися мультики чи грати в ігри. Але в нашому містечку є генератор, тому проблеми зі світлом у нас бувають, але рідко", - поділився ведучий.

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