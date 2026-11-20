Ракетный удар / © ТСН.ua

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В Ивано-Франковске утром 20 ноября раздался звук взрыва во время объявленной воздушной тревоги красного уровня. В городе работает ПВО.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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«Работает ПВО! Не фотографируем!» — написал он в Сети.

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Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет из Тернопольской области в направлении Ивано-Франковской.

«Скоро отбой! Спасибо ПВО! К сожалению, будут перебои со светом!» — сообщил впоследствии Марцинкив.

Кстати, «Укрэнерго» еще ранее сообщило, что во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях вынужденно введены аварийные отключения света. Все из-за сложной ситуации в энергосистеме из-за российской атаки.

Энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям.

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Напомним, в ночь на 20 ноября и утром российская армия устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.

Так, с утра враг бил по Львову беспилотниками и крылатыми ракетами, из-за чего в городе раздавались мощные взрывы, а в области ввели аварийные отключения света. Обломки БпЛА повредили два автомобиля и выбили окна в общежитии, на тротуаре одной из улиц обнаружили часть ракеты, а в пригороде зафиксировали повреждение частного жилого дома; предварительно обошлось без пожаров и пострадавших.

В результате российских ударов по Киеву повреждены сразу три моста через Днепр: это Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты.

Известно о трех погибших и 15 пострадавших в Киеве.

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