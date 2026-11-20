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Вибух прогримів у Івано-Франківську: перші деталі
Після вибухів Руслан Марцінків попередив про перебої з електропостачанням у місті.
В Івано-Франківську вранці 20 листопада пролунав звук вибуху під час оголошеної повітряної тривоги червоного рівня. У місті працює ППО.
Про це повідомили кореспонденти ТСН та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
«Працює ППО! Не фотографуємо!» — написав він у Мережі.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет із Тернопільської області у напрямку Івано-Франківської.
«Скоро відбій! Дякуємо ППО! На жаль будуть перебої зі світлом!» — повідомив згодом Марцінків.
До слова, «Укренерго» ще раніше повідомило, що у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях вимушено запроваджені аварійні відключення світла. Усе через складну ситуацію в енергосистему через російську атаку.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам.
Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада та вранці російська армія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні.
Так, зранку ворог бив по Львову безпілотниками та крилатими ракетами, через що в місті лунали потужні вибухи, а в області запровадили аварійні відключення світла. Уламки БпЛА пошкодили два автомобілі та вибили вікна у гуртожитку, на тротуарі однієї з вулиць виявили частину ракети, а в передмісті зафіксували пошкодження приватного житлового будинку; попередньо минулося без пожеж і постраждалих.
Унаслідок російських ударів по Києву пошкоджено одразу три мости через Дніпро: це Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости.
Відомо про трьох загиблих та 15 постраждалих у Києві.