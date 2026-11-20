Ракетний удар / © ТСН.ua

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В Івано-Франківську вранці 20 листопада пролунав звук вибуху під час оголошеної повітряної тривоги червоного рівня. У місті працює ППО.

Про це повідомили кореспонденти ТСН та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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«Працює ППО! Не фотографуємо!» — написав він у Мережі.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет із Тернопільської області у напрямку Івано-Франківської.

«Скоро відбій! Дякуємо ППО! На жаль будуть перебої зі світлом!» — повідомив згодом Марцінків.

До слова, «Укренерго» ще раніше повідомило, що у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях вимушено запроваджені аварійні відключення світла. Усе через складну ситуацію в енергосистему через російську атаку.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада та вранці російська армія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

Так, зранку ворог бив по Львову безпілотниками та крилатими ракетами, через що в місті лунали потужні вибухи, а в області запровадили аварійні відключення світла. Уламки БпЛА пошкодили два автомобілі та вибили вікна у гуртожитку, на тротуарі однієї з вулиць виявили частину ракети, а в передмісті зафіксували пошкодження приватного житлового будинку; попередньо минулося без пожеж і постраждалих.

Унаслідок російських ударів по Києву пошкоджено одразу три мости через Дніпро: це Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости.

Відомо про трьох загиблих та 15 постраждалих у Києві.

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