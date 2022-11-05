Годовалый сын Виктора Павлика заболел: "Он горит"

Жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова, рассказала, что их годовалый сын заболел.

Маленькому Мише стало плохо на границе. Блогерша возвращалась с мамой и сыном в Украину после отдыха. Они простояли на границе более двух часов, и вдруг Мише стало плохо.

Екатерина Репьяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как рассказала Екатерина, у мальчика поднялась температура и его начало тошнить. Кроме этого, Мишу мучает диарея.

"Более двух часов на границе… А Мише резко стало плохо. Он горит, рвота, диарея", — рассказала Екатерина в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Больше блогерша не давала никаких подробностей и не выходила с фанатами на связь. Пока неизвестно, что случилось с Мишей и стало ли ему уже лучше.

Отметим, Екатерина Репьяхова в прошлом месяце уехала с мамой и сыном в Израиль, чтобы посетить сестру с племянниками. Впоследствии блогерша поехала с семьей в Египет.

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