В Украине погиб шестой американский доброволец

Скайлеру Греггу было всего 23 года.

На войне в Украине погиб 23-летний американский доброволец Скайлер Джеймс Грегг, воевавший в составе Интернационального легиона Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Грегг — шестой американец, упавший за Украину после открытого вторжения России.

Об этом 5 ноября рассказали в эфире "Єдиних новин" со ссылкой на американское издание The Daily Beast. Эту информацию изданию подтвердили отец воина и командир его подразделения.

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"Скайлер решил поехать воевать в Украину, когда увидел в сюжете, как российский танк протаранил легковушку", — рассказали в "Єдиних новинах".

В апреле Скайлер Грегг присоединился к Интернациональному легиону, в июне был ранен в бою под Харьковом. Парень некоторое время проходил реабилитацию в госпитале, после чего вернулся на фронт.

Доброволец из штата Вашингтон погиб 29 октября — его подразделение попало под артиллерийский обстрел, несколько человек были ранены.

Первой о гибели Скайлера Грегга 2 ноября написала его тетя Мэри Грегг-Мерфи: "Мой дорогой храбрый племянник Скайлер погиб, выполняя свой долг, помогая своим украинским друзьям в войне против России".

Напомним, в боях за Украину погиб австралийский доброволец Тревор Кьелдал.

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