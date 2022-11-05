Родные добровольца подтвердили факт гибели и заявили, что Тревор Кьелдал был любимым членом семьи.
В боях за Украину погиб австралийский доброволец Тревор Кьелдал.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и торговли Австралии, сообщает ABC.
Офис министра иностранных дел Пенни Вонга подтвердил, что господин Кьелдал был из Брисбена. Представитель Департамента иностранных дел и торговли заявил, что официальные лица оказывали консульскую помощь семье мужчины.
"Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье и просим уважать их частную жизнь в это трудное время. Мы не можем предоставить дополнительные комментарии", — сказал представитель.
Родственники добровольца подтвердили факт гибели и заявили, что Тревор был любимым членом семьи.
"Мои соболезнования семье этого мужчины и его друзьям. Его смерть трагическая новость. Напоминаю людям, чтобы они не ездили в Украину. Это опасное место", — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Напомним, в Украине погиб медик-добровольец из Великобритании Крейг Макинтош. Он убит во время волонтерской деятельности.
Читайте также: