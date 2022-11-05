Родные добровольца подтвердили факт гибели и заявили, что Тревор Кьелдал был любимым членом семьи.

В боях за Украину погиб австралийский доброволец Тревор Кьелдал.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и торговли Австралии, сообщает ABC.

Офис министра иностранных дел Пенни Вонга подтвердил, что господин Кьелдал был из Брисбена. Представитель Департамента иностранных дел и торговли заявил, что официальные лица оказывали консульскую помощь семье мужчины.

Также читайте Может ли Россия сейчас производить новую военную технику – эксперт рассказал

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье и просим уважать их частную жизнь в это трудное время. Мы не можем предоставить дополнительные комментарии", — сказал представитель.

Родственники добровольца подтвердили факт гибели и заявили, что Тревор был любимым членом семьи.

"Мои соболезнования семье этого мужчины и его друзьям. Его смерть трагическая новость. Напоминаю людям, чтобы они не ездили в Украину. Это опасное место", — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Напомним, в Украине погиб медик-добровольец из Великобритании Крейг Макинтош. Он убит во время волонтерской деятельности.

Новый пакет помощи от США, энергетический Рамштайн, цифровые дипломы в Дії – новости 5 ноября

Читайте также: