Рідні добровольця підтвердили факт загибелі та заявили, що Тревор К'єлдал був улюбленим членом родини.

У боях за Україну загинув австралійський доброволець Тревор К'єлдал.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії, яку повідомляє ABC.

Офіс міністра закордонних справ Пенні Вонга підтвердив, що пан К'єлдал був із Брісбена. Представник Департаменту закордонних справ і торгівлі заявив, що офіційні особи надавали консульську допомогу сім'ї чоловіка.

Також читайте Чи може Росія зараз виготовляти нову військову техніку – експерт розповів

"Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ї та просимо поважати їхнє приватне життя у цей скрутний час. Ми не можемо надати додаткові коментарі", - сказав представник.

Рідні добровольця підтвердили факт загибелі та заявили, що Тревор був улюбленим членом родини.

"Мої співчуття сім'ї цього чоловіка та його друзям. Його смерть трагічна новина. Нагадую людям, щоб вони не їздили до України. Це небезпечне місце", - заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Нагадаємо, в Україні загинув медик-доброволець з Великої Британії Крейг Макінтош. Його вбито під час волонтерської діяльності.

Новий пакет допомоги від США, енергетичний Рамштайн, цифрові дипломи в Дії – новини 5 листопада

Читайте також: