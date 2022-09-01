В Україні загинув медик-доброволець з Великої Британії

Його вбито під час волонтерської діяльності.

Про це повідомило Sky News.

Медик із Великої Британії Крейг Макінтош приїхав до України допомагати пораненим захисникам на фронті. 24 серпня під час виконання своїх службових обов'язків він загинув.

Тіло британця нині перебуває в морзі. Транспортування тіла до Великої Британії коштуватиме 4 тисячі доларів.

“Він віддав своє життя, щоб врятувати інших, і йому потрібно повернутися додому, щоб отримати службу, на яку він заслуговує. Служба справжнього героя в оточенні своєї родини та друзів”, — написала сестра загиблого Лорна Макінтош.

Для повернення тіла було оголошено збір коштів. Вже вдалося зібрати потрібну суму, і навіть більше.

Нагадаємо, російська армія від п'ятої ранку 1 вересня розпочала обстріли Енергодара в Запорізькій області. Окупанти гатять із мінометів, автоматів, а також задіяли авіацію. Відомо про загиблих і поранених унаслідок атак.

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