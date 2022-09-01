В Украине погиб медик-доброволец из Великобритании

Он убит во время волонтерской деятельности.

Об этом сообщило Sky News.

Медик из Великобритании Крейг Макинтош приехал в Украину помогать раненным защитникам на фронте. 24 августа при исполнении своих служебных обязанностей он погиб.

Тело британца сейчас находится в морге. Транспортировка тела в Великобританию обойдется в 4 тысячи долларов.

"Он отдал свою жизнь, чтобы спасти других, и ему нужно вернуться домой, чтобы получить службу, которой он заслуживает. Служба настоящего героя в окружении своей семьи и друзей", – написала сестра погибшего Лорна Макинтош.

Для возвращения тела было объявлено сбор средств. Уже удалось собрать нужную сумму и даже больше.

Напомним, российская армия с пяти утра 1 сентября начала обстрелы Энергодара в Запорожской области. оккупанты готовят из минометов, автоматов, а также задействовали авиацию. Известно о погибших и раненых в результате атак.

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