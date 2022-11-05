"Верес" одержал сокрушительную победу в УПЛ и приблизился к еврокубковой зоне

Ровенский "Верес" разгромил харьковский "Металлист 1925" в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на столичном "Олимпийском" завершился со счетом 1:4 .

Номинальные гости вышли вперед на 10-й минуте, когда Дмитрий Клец реализовал пенальти. Сразу после перерыва преимущество "Вереса" укрепил Александр Лебеденко.

На 69-й минуте защитник ровенского клуба Валерий Кучеров довел дело до разгрома. На 82-й минуте хавбек "Металлиста 1925" Ростислав Русин отквитал один мяч. Но последнее слово в этом противостоянии было за "Вересом" — на 90-й минуте Михаил Сергийчук отправил четвертый гол в ворота харьковчан.

Благодаря этой победе "Верес" с 17 очками вышел на пятое место в таблице УПЛ. "Металлист 1925" с 10 баллами остался на 10-й строчке.

В следующем туре подопечные Юрия Вирта 9 ноября сыграют с "Шахтером", а харьковский коллектив днем ранее встретится в дерби с "Металлистом".

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