Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Верес" одержал сокрушительную победу в УПЛ и приблизился к еврокубковой зоне

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
377
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Верес" одержал сокрушительную победу в УПЛ и приблизился к еврокубковой зоне

Фото: УПЛ

Команда Юрия Вирта вернулась в топ-5.

Ровенский "Верес" разгромил харьковский "Металлист 1925" в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на столичном "Олимпийском" завершился со счетом 1:4.

Номинальные гости вышли вперед на 10-й минуте, когда Дмитрий Клец реализовал пенальти. Сразу после перерыва преимущество "Вереса" укрепил Александр Лебеденко.

На 69-й минуте защитник ровенского клуба Валерий Кучеров довел дело до разгрома. На 82-й минуте хавбек "Металлиста 1925" Ростислав Русин отквитал один мяч. Но последнее слово в этом противостоянии было за "Вересом" — на 90-й минуте Михаил Сергийчук отправил четвертый гол в ворота харьковчан.

  • Благодаря этой победе "Верес" с 17 очками вышел на пятое место в таблице УПЛ. "Металлист 1925" с 10 баллами остался на 10-й строчке.
  • В следующем туре подопечные Юрия Вирта 9 ноября сыграют с "Шахтером", а харьковский коллектив днем ранее встретится в дерби с "Металлистом".

Читайте также:

Дубль Сикана позволил "Шахтеру" разгромить "Ингулец" и вернуться на второе место в УПЛ

УПЛ: "Заря" ярко закамбэчила против "Металлиста", "Александрия" разбила "Колос" в матче с тремя пенальти

"Ворскла" в "кровавой" битве одержала победу в УПЛ

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
377
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация