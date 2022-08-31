В каких продуктах содержится глютен и в чем его вред для организма

В последние годы приобретает популярность мнение о том, что глютен вредит человеческому организму. Диетологи предлагают разные виды безглютеновой диеты, а производители поставляют товары без глютена. Действительно ли он может навредить – читайте об этом в материале ТСН.ua.

Что такое глютен

Глютен – это растительный белок. Он состоит из глиадина и глютенина. Содержится глютен, в частности, в злаковых растениях (пшеница, ячмень и т.п.). Часто глютен называют клейковиной, потому что слово "glue" с латыни переводится как "клей". Именно благодаря ему хлеб получается рыхлым, макаронные изделия, каши и выпечка эластичными.

В народе глютен называют пшеничным белком. И действительно именно в пшенице содержится большое количество глютена – до 80%. Также его можно найти и в других продуктах, которые мы потребляем почти каждый день: колбаса, соусы, макароны, конфеты, майонез, кетчуп.

В чем жалость глютена

Особый вред глютена для людей, имеющих целиакию – это аутоиммунное заболевание, при котором организм просто прекращает переваривать глютен. Есть несколько симптомов, посредством которых вы можете понять, что у вас непереносимость этого вещества. В частности, спазм, диарея, тошнота и боли в костях. Также у некоторых пациентов встречаются головные боли, изжога, анемия, вздутие живота.

Если вы чувствуете хотя бы один из этих симптомов после употребления выпечки, макарон и других продуктов, содержащих глютен, обратитесь к врачу. Целиакия лечится медикаментозными способами. Хотя наиболее эффективным методом борьбы с этой болезнью является соблюдение безглютеновой диеты. При этом очень важно не только исключить из рациона глютен, но и найти для него полноценные заменители.

Полезен ли глютен нашему организму

Жаль глютена и его польза / Фото: Pexels

Цельнозерновые продукты с глютеном очень полезны для организма. А все потому, что глютен – это полезный углевод, в состав которого входят цинк, медь, магний, железо, витамины группы В. Они необходимы для поддержания иммунитета организма, обеспечения правильной работы пищеварительной системы и кишечника.

Поэтому, если у вас нет непереносимости глютена, отказываться от содержащих его продуктов не стоит. Для людей со здоровым организмом, вред глютен совсем не несет. А вот безглютеновые продукты не столь полезны, потому что они часто лишены тех веществ, которые требуются для здоровья человека.

Глютен в продуктах: где можно найти

Глютен можно найти во многих продуктах, входящих в наш ежедневный рацион. В частности, у всех изготовляемых из обработанного зерна. В частности, это выпечка, хлеб, панировочные сухари, печенье, крекеры, макароны. Часто производители добавляют глютен в колбасные изделия, соусы, крабовые палочки, фабричные конфеты и подливки.

Глютен, кстати, обязательно содержится в вегетарианском мясе. Ведь животный белок заменяют именно растительным. Однако существуют и безглютеновые виды растительного мяса. Здесь следует внимательно читать инструкцию.

Одним из главных источников глютена является фастфуд. Его можно найти в пиве, чипсах, бургерах, специях и т.д. Глютен даже обнаруживается в некоторых видах вина.

Где нет глютена

Людям с целиакией очень важно следить за своим питанием и не потреблять продукты, где есть глютен. Их обычно заменяют полезными альтернативами. Например, вместо пшеничной муки используют рисовую, гречневую, гороховую.

Чтобы не брать на перекус крекер, замените его миксом орехов, яблоком, хумусом или морковью. Вместо овсянки на завтрак можно съесть оладьи из гороховой муки или гречневые хлопья. Белый или бурый рис станут отличным обедом. Есть виды макарон, которые изготавливаются не из пшеничной муки. Их тоже можно безопасно есть. Нет глютена в картофеле, сыре, рыбе, молоке, мясе, бобовых, кукурузе и сметане.

Можно ли вывести из организма глютен

Если вы случайно съели такой продукт, сразу возникает логичный вопрос: как вывести глютен из организма? Следует запомнить несколько простых действий:

пейте как можно больше жидкости – это может быть обычная вода, бульон, чай;

попробуйте отдохнуть, а лучше лечь спать – организм не будет перегружаться и сам справится с глютеном;

выпейте витамин С, чтобы укрепить иммунитет;

Чтобы избавиться от тошноты, успокоить пищеварительную систему и снять воспаление, выпейте имбирный или мятный чай.

Помните, что глютен – это обычный растительный белок. Он не враг вашего организма. С его помощью тело насыщается полезными веществами, минералами, витаминами и микроэлементами. Глютен может навредить только людям с целиакией или непереносимостью глютена.