"Ворскла" в "кровавой" битве одержала победу в УПЛ

Полтавская "Ворскла" минимально победила "Львов" в домашнем матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 53-й минуте Василий Кравец по передаче Руслана Степанюка. За 12 минут львовяне имели возможность сравнять счет – Максим Грисьо с правого фланга выдал низом пас до ближней стойки Назария Нича, но он не дотянулся до мяча, чтобы его перевести к воротам.

В первом тайме полтавская команда потеряла капитана – Владимир Чеснаков жестко столкнулся с полузащитником "Львова" Борисом Крушинским. Чеснаков не смог продолжать игру из-за разбитого носа, его заменил Сергей Яворский.

После этого матча "Ворскла набрала 14 очков и поднялась на восьмое место турнирной таблицы. "Львов" с 6 баллами на 14 позиции.

В следующем туре полтавский клуб отправится в гости в "Кривбасс", а "Львов" будет принимать "Движение" в дерби.

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