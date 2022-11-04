"Ворскла" у "кривавій" битві здобула перемогу в УПЛ

Полтавська "Ворскла" мінімально перемогла "Львів" у домашньому матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 53-й хвилині Василь Кравець з передачі Руслана Степанюка. За 12 хвилин львів'яни мали змогу зрівняти рахунок – Максим Грисьо з правого флангу видав низом пас до ближньої стійки на Назарія Нича, але він не дотягнувся до м'яча, аби його перевести до воріт.

У першому таймі полтавська команда втратила капітана – Володимир Чеснаков жорстко зіткнувся з півзахисником "Львова" Борисом Крушинським. Чеснаков не зміг продовжувати гру через розбитий ніс, його замінив Сергій Яворський.

Після цього матчу "Ворскла набрала 14 очок та піднялася на восьме місце турнірної таблиці. "Львів" з 6 балами на 14 позиції.

У наступному турі полтавський клуб відправиться у гості до "Кривбасу", а "Львів" прийматиме "Рух" у дербі.

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