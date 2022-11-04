"Ворскла" у "кривавій" битві здобула перемогу в УПЛ

У п'ятницю, 4 листопада, новий тур української Прем'єр-ліги розпочався протистоянням полтавської "Ворскли" та "Львова".
Полтавська "Ворскла" мінімально перемогла "Львів" у домашньому матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол поєдинку забив на 53-й хвилині Василь Кравець з передачі Руслана Степанюка. За 12 хвилин львів'яни мали змогу зрівняти рахунок – Максим Грисьо з правого флангу видав низом пас до ближньої стійки на Назарія Нича, але він не дотягнувся до м'яча, аби його перевести до воріт.
У першому таймі полтавська команда втратила капітана – Володимир Чеснаков жорстко зіткнувся з півзахисником "Львова" Борисом Крушинським. Чеснаков не зміг продовжувати гру через розбитий ніс, його замінив Сергій Яворський.
- Після цього матчу "Ворскла набрала 14 очок та піднялася на восьме місце турнірної таблиці. "Львів" з 6 балами на 14 позиції.
- У наступному турі полтавський клуб відправиться у гості до "Кривбасу", а "Львів" прийматиме "Рух" у дербі.
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