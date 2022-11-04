Резніков пояснив, що сповільнює рух ЗСУ на Херсонщині

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рух українських військ на Херсонському напрямку сповільнює дощова погода.

Про це, сьогодні, 4 листопада, повідомляє Укрінформ.

"Погода теж впливає на перебіг війни цієї. Тому коли дощовий режим включають небеса, відповідно, ми від цього теж залежні", - зазначив міністр.

Він додав, що аграрний регіон Херсонщини має багато зрошувальних каналів, які вороги використовують як траншеї.

"Це трошки уповільнює рух наших військ. Але я оптимістично дивлюся не тільки на Херсонську операцію. Я взагалі вірю в те, що ми з вами цю війну завершимо шляхом деокупації всіх земель українських, які тимчасово окуповані від 2014 року. І шляхом виходу на визнані кордони України станом на 1991 рік", - наголосив Резніков.

Щодо взяття Херсона українськими військами Резніков сказав, що потенційно російські загарбники готові до чергового “акту доброї волі щодо лівого берега Дніпра, саме в районі міста Херсон та Херсонської області”.

"Але для цього їм доведеться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших ЗСУ", - додав міністр.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що взимку війна трохи стихне.

"Це теж логічно, тому що взимку будуть проблеми фізико-географічні, як кажуть. На нас ще чекає зима така, більш-менш тепла, тому ґрунт буде в'язкий, і в принципі вже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладниться з початком суцільних дощів", - сказав він.

В американській розвідці вважають, що українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо вони зможуть продовжити свій наступ на півдні та північному сході до того, як зима змусить армії зробити паузу та перегрупуватися.

Росіяни готують Херсон до можливих бойових дій і залякують населення

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