Чого очікувати Путіну після втрати Херсона: прогнози експертів

На Заході вважають, що план виведення окупантів з Херсона був добре розроблений.

Президент РФ Володимир Путін зіткнеться зі зростанням тиску з боку російських націоналістичних сил у зв'язку з очікуваним виведенням окупаційних військ із ключового міста Херсона. Високопосадовці вважають, що військове керівництво РФ готує виведення військ із південного міста, і це викличе гостру критику з боку так званих патріотів, зокрема на адресу Путіна.

Про це йдеться в матеріалі Sky News.

Видання пише, що західні чиновники припускають відведення російських військ через погане оснащення та підготовку нещодавно мобілізованих резервістів. Судячи з усього, відведення військ добре опрацьоване, оскільки більша частина цивільного населення вже залишила місто.

"Коли це станеться, ми можемо очікувати чергового сплеску гострої критики на адресу російського керівництва. Ключовим завданням для нас буде продовжувати відслідковувати, як це позначиться на авторитеті Путіна. Поки що він, схоже, продовжує успішно відмахуватися від гострої критики на адресу своїх помічників", — цитують журналісти одного з чиновників.

Водночас експерти вважають, що становище Путіна поки що не є критичним, оскільки він натиснув на чиновників Міноборони РФ, зробив кадрові перестановки та провів мобілізацію в країні, що й потрібно було представникам націоналістичних сил.

"За нашою оцінкою, одним із чинників, що змусили його піти на цей крок (мобілізацію), була необхідність утихомирити тих, хто критикує недостатньо рішуче ведення війни", — зазначив один зі співрозмовників видання.

Однак, на думку інших чиновників, Росія не збирається віддавати Херсон без бою, оскільки туди прибувають нові ешелони з резервістами, які погано оснащені та підготовлені. Крім того війська РФ мають серйозні проблеми з боєприпасами і, головне - з моральним духом, оскільки командування вже евакуювалося на лівий берег Дніпра.

Контрнаступ на Херсонщині

Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

Водночас, президент Володимир Зеленський пояснив, що російські війська, попри заяви командування РФ, не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

30 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ відводить артилерію з правобережної частини Херсонщини та змушує українців виїжджати з міст.

На Херсонському напрямку ворог марно намагається зупинити наступ укранців

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