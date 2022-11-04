Чего ждать Путину после потери Херсона: прогнозы экспертов

На Западе считают, что план вывода оккупантов из Херсона был хорошо разработан.

Президент РФ Владимир Путин столкнется с растущим давлением со стороны российских националистических сил в связи с ожидаемым выводом оккупационных войск из ключевого города Херсона. Высокопоставленные чиновники считают, что военное руководство РФ готовит вывод войск из южного города, и это вызовет острую критику со стороны так называемых патриотов, в частности в адрес Путина.

Об этом говорится в материале Sky News.

Издание пишет, что западные чиновники предполагают отвод российских войск из-за плохого оснащения и подготовки недавно мобилизованных резервистов. Судя по всему, отвод войск хорошо проработан, поскольку большая часть гражданского населения уже покинула город.

"Когда это произойдет, мы можем ожидать очередного всплеска острой критики в адрес российского руководства. Ключевой задачей для нас будет продолжать отслеживать, как это скажется на авторитете Путина. Пока он, похоже, продолжает успешно отмахиваться от острой критики в адрес своих помощников", — цитируют журналисты одного из чиновников.

В то же время эксперты считают, что положение Путина пока не является критическим, поскольку он нажал на чиновников Минобороны РФ, сделал кадровые перестановки и провел мобилизацию в стране, что и требовалось представителям националистических сил.

"По нашей оценке, одним из факторов, заставивших его пойти на этот шаг (мобилизацию), была необходимость утихомирить тех, кто критикует недостаточно решительное ведение войны", — отметил один из собеседников издания.

Однако, по мнению других чиновников, Россия не собирается отдавать Херсон без боя, поскольку туда прибывают новые эшелоны с плохо оснащенными и подготовленными резервистами. Кроме того, войска РФ имеют серьезные проблемы с боеприпасами и, главное — с моральным духом, поскольку командование уже эвакуировалось на левый берег Днепра.

Контрнаступление в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, что российские войска, несмотря на заявления командования РФ, не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

30 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.

На Херсонском направлении враг тщетно пытается остановить наступление украинцев

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