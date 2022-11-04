Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Херсонщині у готелі окупантів сталася "бавовна": що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
861
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонщині у готелі окупантів сталася "бавовна": що відомо

Фото: Associated Press

Про втрати російських солдатів поки не відомо.

У Херсонській області в готельному комплексі в селі Раденськ вночі сталася "бавовна". Закладі, в якому базувалися окупанти, зруйновано. 

Про це повідомив мер міста Олешки Євген Рищук.

"Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу "Золотий Фазан" поблизу с. Раденськ Олешківського району Херсонської області. Зафіксовано влучання. Протягом двох годин була детонація. За попередніми свідченнями, комплекс зруйнований повністю", - написав Рищук.

Міський голова наголосив, що поки не має інформації щодо кількості ураженої техніки та особового складу. Втім, "місцеве населення близько не підпускають".

Нагадаємо, зранку 3 листопада в тимчасово захопленому Мелітополі пролунали вибухи. Сталося це близько 05:00 в південній частині міста. Зруйновано частину захопленого заводу "Рефма", де окупани облаштували один з основних штабів особового складу.

Читайте також:

Ранок у Мелітополі розпочався з "бавовни"

Ранок у Мелітополі розпочався з "бавовни"

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
861
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація