Росіяни вивозять награбоване майно з енергетичних підприємств Херсонщини - Генштаб

На тимчасово захопленій території Херсонщині помітили посилений рух автомобілів окупантів з викраденим майном. Награбоване везуть і у вантажівках, і в легковиках.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України 4 листопада.

Зазначається, що значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. "З підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база", - повідомляють у Генштабі.

Крм того, у населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують як "живий щит" місцеву школу та дитячий садок. В освітніх закладах розмістилось до трьохсот російських солдатів з технікою.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що росіяни викрали близько 30 жителів з Пісків Луганської області. Спочатку так звана нова "влада" провела заходи фільтрації, а потім людей вивезли у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки - Нова Каховка, що у Херсонській області.

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