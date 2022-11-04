Резников объяснил, что замедляет движение ВСУ в Херсонской области

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что движение украинских войск на Херсонском направлении замедляет дождливая погода.

Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает Укринформ.

"Погода тоже влияет на ход этой войны. Поэтому, когда дождливый режим включают небеса, соответственно, мы от этого тоже зависимы", — отметил министр.

Он добавил, что в аграрном регионе Херсонщины много оросительных каналов, которые враги используют как траншеи.

"Это немного замедляет движение наших войск. Но я оптимистично смотрю не только на херсонскую операцию. Я вообще верю в то, что мы с вами эту войну завершим путем деоккупации всех украинских земель, которые временно оккупированы с 2014 года. И путем выхода на признанные границы Украины по состоянию на 1991 год", — подчеркнул Резников.

Относительно взятия Херсона украинскими войсками Резников сказал, что потенциально российские захватчики готовы к очередному "акту доброй воли по отношению к левому берегу Днепра, как раз в районе города Херсона и Херсонской области".

"Но для этого им придется потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших ВСУ", — добавил министр.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что зимой война немного стихнет.

"Это тоже логично, потому что зимой будут проблемы физико-географические, как говорят. Нас еще ждет зима такая, более-менее теплая, поэтому почва будет вязкая, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей", — сказал он.

В американской разведке считают, что украинские военные могут достичь успехов против российской армии в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить свое наступление на юге и северо-востоке до того, как зима заставит армии сделать паузу и перегруппироваться.

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