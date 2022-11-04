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"Це буде за підписом Байдена": Резніков анонсував чергову допомогу Україні від США

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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934
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"Це буде за підписом Байдена": Резніков анонсував чергову допомогу Україні від США

Фото: Associated Press

Міністр оборони України не розкрив деталей, але сказав почекати до офіційного оголошення про надання допомоги від керівництва США.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував новий пакет військової допомоги Україні від США. За його словами, рішення про надання допомоги підпише безпосередньо американський президент Джо Байден.

Про це він сказав на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa.

"Я думаю, що ми сьогодні почуємо, як Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакету допомоги Україні зі США. Це буде за підписом президента США Байдена, і ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо офіційних оголошень", - сказав Резніков.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний провів переговори з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем армії США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили ситуацію на фронті.

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Перегляди
934
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