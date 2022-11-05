Над Николаевщиной сбили шесть иранских дронов-камикадзе

Оккупационные войска в очередной раз атаковали юг Украины ударными дронами-камикадзе.

В ночь с 4 на 5 ноября над Николаевщиной уничтожили шесть дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины в Twitter.

Отмечается, что один из беспилотников был сбит огневой группой николаевских гвардейцев.

"Совместными силами обороны Украины в Николаевской области было уничтожено 6 ударных вражеских дронов в ночь с 4 на 5 ноября. Один из них — огневой группой николаевских гвардейцев", — говорится в сообщении.

Николаевские гвардейцы уничтожили очередной "SHAHED-136"



Совместными силами обороны Украины в Николаевской области было уничтожено 6 ударных вражеских дронов в ночь с 4 на 5 ноября.



Один из них – огневой группой николаевских гвардейцев. pic.twitter.com/0qxjYwo0HL – НГУ (@ng_ukraine) November 5, 2022

Использование Россией иранских дронов

Иранский министр впервые признал, что его страна снабжала дронами России, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на это заявление. Спикер украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что "Украина научена доверять только фактам".

Как пишет немецкое издание Bild, в четверг, 3 ноября, в российский аэропорт "Внуково" прибыл транспортный самолет из Ирана, нагруженный, вероятно, баллистическими ракетами и новой партией дронов-камикадзе.