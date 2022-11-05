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Над Миколаївщиною збили шість іранських дронів-камікадзе

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Над Миколаївщиною збили шість іранських дронів-камікадзе

twitter.com/ng_ukraine

Окупаційні війська вкотре атакували південь України ударними дронами-камікадзе.

У ніч з 4 на 5 листопада над Миколаївщиною знищили шість дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України у Twitter.

Зазначається, що один з безпілотників було збито вогневою групою миколаївських гвардійців.

"Спільними силами оборони України на Миколаївщині було знищено 6 ударних ворожих дронів у ніч із 4 на 5 листопада. Один з них - вогневою групою миколаївських гвардійців", – йдеться у повідомленні.

Використання Росією іранських дронів

Іранський міністр вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на цю заяву. Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що "Україна навчена довіряти лише фактам".

Як пише німецьке видання Bild, у четвер, 3 листопада, до російського аеропорту "Внуково" прибув транспортний літак із Ірану, навантажений, ймовірно, балістичними ракетами та новою партією дронів-камікадзе.  

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Дата публікації
Перегляди
687
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