Над Миколаївщиною збили шість іранських дронів-камікадзе

У ніч з 4 на 5 листопада над Миколаївщиною знищили шість дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України у Twitter.

Зазначається, що один з безпілотників було збито вогневою групою миколаївських гвардійців.

"Спільними силами оборони України на Миколаївщині було знищено 6 ударних ворожих дронів у ніч із 4 на 5 листопада. Один з них - вогневою групою миколаївських гвардійців", – йдеться у повідомленні.

Миколаївські гвардійці знищили черговий "SHAHED-136"



Спільними силами оборони України на Миколаївщині було знищено 6 ударних ворожих дронів у ніч із 4 на 5 листопада.



Один з них - вогневою групою миколаївських гвардійців. pic.twitter.com/0qxjYwo0HL — НГУ (@ng_ukraine) November 5, 2022

Використання Росією іранських дронів

Іранський міністр вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на цю заяву. Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що "Україна навчена довіряти лише фактам".

Як пише німецьке видання Bild, у четвер, 3 листопада, до російського аеропорту "Внуково" прибув транспортний літак із Ірану, навантажений, ймовірно, балістичними ракетами та новою партією дронів-камікадзе.