Іран вперше визнав, що постачав Росії бойові дрони: реакція МЗС України

Іранський міністр вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ. У Міністерстві закордонних справ відреагували та наголосили, що "Україна навчена довіряти лише фактам".

Про це написав речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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"Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури", - йдеться у його реакції.

Ніколенко попередив Тегеран про наслідки за співучасть в злочинах РФ проти України. Він запевнив, що вони "будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії".

Окрім цього, представник МЗС України зауважив, що раніше іранська влада спростовувала інформацію про постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні та вбиває мирних громадян України.

Іранські бойові дрони у війні проти України

Видання Associated Press 5 листопада опублікувало статтю, в якій міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники. Втім, він наголосив, що передавання зброї нібито відбулася до початку війни в Україні.

Напередодні представник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що нібито "емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні". Канані порекомендував Україні "бути реалісткою".

Варто зазначити, раніше офіційні особи Ірану заперечували військову допомогу Росії. Зокрема, на початку цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав звинувачення "абсолютно необґрунтованими" та підтвердив позицію нейтралітету Ірану у війні.

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