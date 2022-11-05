Иран впервые признал, что поставлял России боевые дроны: реакция МИД Украины

Иранский министр впервые признал, что его страна снабжала дронами России, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ. В Министерстве иностранных дел отреагировали и подчеркнули, что "Украина научена доверять только фактам".

Об этом написал спикер украинского МИД Олег Николенко.

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"Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры", — говорится в его реакции.

Николенко предупредил Тегеран о последствиях за соучастие в преступлениях РФ против Украины. Он заверил, что они "будут гораздо масштабнее, чем выгода от поддержки России".

Кроме этого, представитель МИД Украины отметил, что ранее иранские власти опровергали информацию о поставках вооружения России, которое они используют в войне и убивают мирных граждан Украины.

Иранские боевые дроны в войне против Украины

Издание Associated Press 5 ноября опубликовало статью, в которой министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставила России беспилотники. Впрочем, он подчеркнул, что передача оружия якобы прошла до начала войны в Украине.

Накануне представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что якобы "эмоциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в Украине". Канани порекомендовал Украине "быть реалисткой".

Стоит отметить, что ранее официальные лица Ирана отрицали военную помощь России. В частности, в начале этой недели посол Ирана в ООН Амир Саид Ираван назвал обвинения "совершенно необоснованными" и подтвердил позицию нейтралитета Ирана в войне.

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