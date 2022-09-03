10 необычных способов использования металлической губки

Металлическую губку можно найти практически на каждой кухне. Ее используют, чтобы отчистить подгоревшую посуду. Однако оказывается, что существуют и нестандартные способы использования металлической губки. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

Положите в слив, чтобы труба не засорилась

Если вы собираетесь мыть собаку после прогулки, не забудьте положить на место слива старую металлическую губку. Она соберет на себе всю шерсть, поэтому сток в душевой или ванной не засорится. Конечно, после этого губку нужно вытащить, иначе она заржавеет от воды.

Если не нашли строительной шкурки

Часто металлическая губка даже удобнее строительной кожи, потому что ею легче обрабатывать труднодоступные места (например, дверные молдинги, закругленные ножки). Также ее можно использовать, когда нужно покрасить любой предмет, сравнить штукатурную поверхность или снять слой старой краски.

Защитите свой дом от грызунов

Если в доме завелись мыши, нужно осмотреть стены на предмет отверстий и щелей. Через них грызуны могут проникать в здание. Есть такие отверстия? Их можно заложить металлическими губками. Мыши из-за такой защиты прорваться не смогут, ведь прогрызть проволоку не в силах. А чтобы защититься от незваных гостей гораздо эффективнее, сверху запените губку строительной пеной.

Очистите колесные диски

Маленькая металлическая губка гораздо удобнее, чем большая автомобильная щетка. Она поможет справиться с мазутом, ржавчиной или грязью, если добавить в нее специальный автомобильный шампунь.

Чтобы состарить дерево

Если вам нужно быстро состарить деревянную поверхность и придать ей благородный оттенок, следует взять металлическую губку с мелким ворсом. Затем ее порвать на мелкие частицы, налить яблочный или обычный уксус, закрыть крышкой. Для этого вам понадобится не менее 2-3 стаканов жидкости. Через некоторое время губка растворится в уксусе. Этим раствором нужно покрыть дерево с помощью малярной кисти. Затем подождите, чтобы уксус впитался и выветрился.

Поможет заострить ножницы

Если несколько раз порезать старыми ножницами металлическую губку, то их лезвия снова станут острыми и блестящими.

Для удаления ржавчины

Хотите покрасить старые металлические ворота, но они покрылись ржавчиной? Или ржавчина появилась на камине? С этими проблемами вам поможет справиться именно металлическая губка.

Закрепите шуруп

Такое бывает, что у шурупа сорвана резьба или он просто так сильно расшатался в отверстии, что уже не держится внутри. Чтобы закрепить его, возьмите мелкую металлическую губку, напотайте ее на резьбу, а затем просто прикрутите шуруп на старое место.

Чтобы оттереть меловые карандаши

Если ваш ребенок запачкал линолеум цветными меловыми карандашами, стереть следы можно именно с помощью металлической губки. При этом поверхность не повредится.

Очистите слипоны или кеды

Чтобы восстановить первоначальное белье любимой обуви, следует взять металлическую губку. Она справится с любыми загрязнениями очень быстро и качественно. Однако следует помнить, что тереть нужно аккуратно и медленно. В противном случае вы можете повредить поверхность.