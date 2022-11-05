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Стало известно, куда упали обломки 23-тонной китайской ракеты

Стало известно, куда упали обломки 23-тонной китайской ракеты

Фото: Associated Press

При входе в атмосферу большая часть ракеты была разрушена.

Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в южно-центральную часть Тихого океана.

Об этом сообщает Space.com.

По данным Космического командования США, обломки не нанесли вреда ни одному объекту. Обломки вошли в атмосферу 4 ноября в 10:01 по всемирному координированному времени. При входе в атмосферу большая ее часть была разрушена.

Позже Космическое командование США опубликовало твит о том, что второе вхождение в атмосферу обломков ракеты произошло через пять минут после первого.

Напомним, агентство пилотируемых космических полетов Китая (CSMA) запустило третий и последний модуль космической станции Tiangong на ракете-носителе Long March 5B. Однако 23-тонный корпус носителя Long March 5B начал падать на Землю. Тогда эксперты затруднились назвать точное место падения обломков.

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