10 незвичних способів використання металевої губки

Металеву губку можна знайти практично на кожній кухні. Її використовують, щоб відчистити підгорілий посуд. Однак, виявляється, що існують і нестандартні способи використання металевої губки. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Покладіть в злив, щоб труба не засмітилася

Якщо ви збираєтесь мити собаку після прогулянки, не забудьте покласти на місце зливу стареньку металеву губку. Вона збере на собі всю шерсть, тому стік у душовій чи ванній не засмітиться. Звичайно, після цього губку потрібно витягнути, інакше вона заржавіє від води.

Якщо не знайшли будівельної шкурки

Часто металева губка навіть зручніша за будівельну шкурку, тому що нею легше обробляти важкодоступні місця (наприклад, дверні молдинги, заокруглені ніжки). Також її можна використовувати, коли потрібно пофарбувати будь-який предмет, зрівняти штукатурену поверхню чи зняти шар старої фарби.

Захистіть свою оселю від гризунів

Якщо в домі завелися миші, потрібно ретельно оглянути стіни на предмет отворів та щілин. Через них гризуни можуть проникати до будівлі. Є такі отвори? Їх можна закласти металевими губками. Миші через такий захист прорватися не зможуть, адже прогризти дріт не в силах. А щоб захиститися від непроханих гостей ще ефективніше, зверху запініть губку будівельною піною.

Очистіть колісні диски

Маленька металева губка набагто зручніша, ніж велик автомобільна щітка. Вона допоможе впоратися з мазутом, іржею чи брудом, якщо додати до неї спеціальний автомобільний шампунь.

Щоб зістарити дерево

Якщо вам потрібно швидко зістарити дерев'яну поверхню та надати їй благородного відтінку, варто взяти металеву губку з дрібним ворсом. Потім її порвати на дрібні частинки, налити яблучний чи звичайний оцет, закрити кришкою. Для цього вам знадобиться не менше 2-3 склянок рідини. Через деякий час губка розчиниться у оцті. Цим розчином потрібно покрити дерево за допомогою малярського пензля. Потім зачекайте, щоб оцет увібрався та вивітрився.

Допоможе загострити ножиці

Якщо кілька разів порізати старими ножицями металеву губку, то їхні леза знову стануть гострими та блискучими.

Для видалення іржі

Хочете пофарбувати старі металеві ворота, але вони покрилися іржею? Або іржа з'явилася на каміні? З цими проблемами вам допоможе впоратися саме металева губка.

Закріпіть шуруп

Таке буває, що у шурупа зірване різьблення або він просто так сильно розхитався в отворі, що вже не тримається всередині. Щоб його закріпити, візьміть дрібну металеву губку, напотайте її на різьблення, а потім просто прикрутіть шуруп на старе місце.

Щоб відтерти крейдяні олівці

Якщо ваша дитина забруднила лінолеум кольоровими крейдяними олівцями, стерти сліди можна саме за допомогою металевої губки. При цьому поверхня не пошкодиться.

Очистіть сліпони чи кеди

Щоб відновити первісну білизну улюбленого взуття, варто взяти металеву губку. Вона впорається з будь-якими забрудненнями дуже швидко та якісно. Однак варто пам'ятати, що терти потрібно акуратно та повільно. Інакше ви можете пошкодити поверхню.