ВСУ "тиктокнули" кадыровцев в гостинице Донецкой области

В Донецкой области украинские защитники попали в место расположения кадыровцев.

Во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области в гостиницу, где разместились кадыровцы, прилетел взрывной привет от ВСУ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По Волновасу. Наши источники говорят, что было попадание в гостиницу "Ахтамар" по трассе Мариуполь-Донецк, где разместились кадыровцы и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба ВСУ", — написал Андрющенко.

Напомним, что в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в селе Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и десяток кадыровцев.

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