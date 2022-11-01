Бойфренд Алины Гросу Полянский засветился на премьере фильма в России

Исполнительница намекает, что они разорвали свои отношения.

Фанаты парочки украинской певицы Алины Гросу и российского актера Романа Полянского подозревают, что их отношения подошли к концу.

С начала полномасштабной войны Алина и Роман перестали делиться общим контентом, а россиянин вообще исчез из публичного пространства. Впрочем, 30 октября Полянский вместе с дочерью засветился в Москве на премьере фильма ярого поклонника Путина, режиссера Валерия Фокина, о чем сообщает российское пропагандистское издание и публикует соответствующие снимки.

Роман Полянский с дочерью. Фото с сайта news.ru

И сама Алина раньше намекала, что в их отношениях действительно что-то случилось. Исполнительница недавно перенесла тяжелую операцию. Когда Алина была дома, она отметила, что ей приходится самой варить компот, ведь больше никому.

Сторис Алины Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Пока ни Алина, ни Роман не комментируют личную жизнь.

Напомним, фанаты Гросу уже давно интересовались, куда же подевался Полянский. Певица никаких комментариев не давала. Между тем, Павел Зибров ранее рассказывал, что видел Романа в Черновцах. Также исполнитель подчеркивал, что у россиянина проукраинская позиция.

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