Бойфренд Аліни Гросу Полянський засвітився на прем'єрі фільму у Росії

Фани парочки української співачки Аліни Гросу і російського актора Романа Полянського підозрюють, що їхні стосунки добігли кінця.

Від початку повномасштабної війни Аліна і Роман припинили ділитися спільним контентом, а росіянин взагалі зник з публічного простору. Утім, 30 жовтня Полянський разом з донькою засвітився у Москві на прем'єрі стрічки палкого прихильника Путіна, режисера Валерія Фокіна, про що повідомляє російське пропагандистське видання та публікує відповідні знімки.

Роман Полянський з донькою. Фото із сайту news.ru

І сама Аліна раніше натякала, що у їхніх стосунках дійсно щось трапилося. Виконавиця нещодавно перенесла тяжку операцію. Коли Аліна була вже вдома, вона зазначила, що їй доводиться самій варити компот, адже більше нікому.

Сторіз Аліни Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Поки ані Аліна, ані Роман не коментують особисте життя.

Нагадаємо, фани Гросу вже давно цікавилися, куди ж подівся Полянський. Співачка жодних коментарів не давала. Тим часом Павло Зібров раніше розповідав, що бачив Романа у Чернівцях. Також виконавець наголошував, що росіянин має проукраїнську позицію.

Читайте також: