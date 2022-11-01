Бойфренд Аліни Гросу Полянський засвітився на прем'єрі фільму у Росії

Виконавиця натякає, що вони розірвали свої стосунки.
Фани парочки української співачки Аліни Гросу і російського актора Романа Полянського підозрюють, що їхні стосунки добігли кінця.
Від початку повномасштабної війни Аліна і Роман припинили ділитися спільним контентом, а росіянин взагалі зник з публічного простору. Утім, 30 жовтня Полянський разом з донькою засвітився у Москві на прем'єрі стрічки палкого прихильника Путіна, режисера Валерія Фокіна, про що повідомляє російське пропагандистське видання та публікує відповідні знімки.
І сама Аліна раніше натякала, що у їхніх стосунках дійсно щось трапилося. Виконавиця нещодавно перенесла тяжку операцію. Коли Аліна була вже вдома, вона зазначила, що їй доводиться самій варити компот, адже більше нікому.
Поки ані Аліна, ані Роман не коментують особисте життя.
Нагадаємо, фани Гросу вже давно цікавилися, куди ж подівся Полянський. Співачка жодних коментарів не давала. Тим часом Павло Зібров раніше розповідав, що бачив Романа у Чернівцях. Також виконавець наголошував, що росіянин має проукраїнську позицію.
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