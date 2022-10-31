Зірка серіалу "Теорія брехні" Тім Рот втратив 25-річного сина

Син британського актора Тіма Рота, музикант Кормак Рот, помер у 25-річному віці.

Хлопець пішов з життя 16 жовтня. Проте про смерть Кормака родина повідомила лише в понеділок, пише Daily Mail. Близькі розповіли, що до останніх хвилин 25-річний Рот залишався в доброму гуморі та мирно помер у колі родини.

"Він мирно помер в обіймах своєї родини, яка любила і обожнювала його. Він боровся з неймовірною хоробрістю протягом останнього року і до самого кінця зберігав свою дотепність та гумор. Він був активною та електричною кулею енергії, і його дух був наповнений світлом і добром. У тій самій мірі Кормак був утіленням доброти. Ніжна душа, яка приносила стільки щастя та надії близьким. Горе приходить хвилями, як і сльози та сміх, коли ми згадуємо цього прекрасного хлопчика протягом 25 років та 10 місяців, що ми його знали. Нестримна і радісна, активна і чудова дитина. Лише нещодавно став чоловіком. Ми любимо його. Ми носитимемо пам'ять про нього з собою, куди б ми не пішли", - зробила офіційну заяву родина Кормака.

Про страшний діагноз сина Рота стало відомо в листопаді минулого року. У хлопця діагностували онкологічне захворювання - рак зародкових клітин третьої стадії. Під час хвороби Кормак частково втратив слух, сильно схуднув, втім, продовжував створювати музику.

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