ЗСУ "тіктокнули" кадирівців у готелі на Донеччині

У Донецькій області українські захисники поцілили у місце розташування кадирівців.

У тимчасово окупованому місті Волноваха на Донеччині у готель, де розмістилися кадирівці, прилетів вибуховий привіт від ЗСУ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"По Волновасі. Наші джерела кажуть, що було влучання готель "Ахтамар" по трасі Маріуполь-Донецьк, де розмістилися кадирівці та знешкоджено блищько 10 одиниць військової техники. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу ЗСУ", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в селі Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та з десяток кадирівців.

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