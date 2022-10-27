Скільки оборонців Маріуполя досі в полоні: в "Азові" підрахували

На заводі "Азовсталь", коли кільце закрилося, було приблизно 3 тис. людей.

Наразі у російському полоні перебуває понад 700 бійців полку "Азов".

Про це заявив начальник штабу полку "Азов", один із захисників "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр"), який нещодавно повернувся з полону, в інтерв'ю журналістові Дмитру Гордону.

"Саме "азовців" (у полоні. – Ред.) – понад 700. А оборонців Маріуполя – приблизно 2 тис., трохи більше", – зазначив "Тавр".

За його словами, на самому заводі "Азовсталь", коли кільце закрилося, було приблизно 3 тис. людей.

Втрати

За словами "Тавра", у рефрижераторах на "Азовсталі" лежало близько тисячі тіл загиблих бійців.

"Частину ми не позбирали через те, що був динамічний бій. Тобто в тебе загинув, там, товариш – ти відійшов на крайню лінію – усе: це вже територія противника. Частину тіл позбирав противник. І, я так зрозумів, поховав десь: найімовірніше, у Мангуші. Там масові поховання були із цивільними тощо. А частину тіл, звісно, ми забирали. Тобто були такі операції: просто дістати тіло в сірій зоні. Люди, наші бійці, наражали себе на ризик, просто щоб дістати загиблого побратима", – сказав Кротевич.

Раніше Богдан Кротевич ("Тавр")заявив, що Маріуполь захопили через халатне ставлення до оборони.

Також він розповів про умови утримання у московській в'язниці "Лефортово". За словами "Тавра", розвідка РФ намагалася завербувати полонених "азовців".

Повернення захисників Маріуполя

21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Командири захисту "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.