Російські хакери атакували сайт парламенту Ізраїля

Російські хакери намагалися зламати сайт Кнесету
Група російських хакерів атакувала сайт парламенту Ізраїлю безпосередньо перед виборами.
Про це повідомляє ізраїльський 12 канал.
У повідомленні вказується, що атака була помічена і відбита через кілька хвилин після її початку, всі системи роботи сайту були відновлені.
У свою чергу група російських хакерів, яка здійснювала атаку, заявила, що зробили це помста за "допомогу Україні з боку влади Ізраїлю".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські хакери зламали телебачення в Росії та виклали заклик здатися в полон.
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