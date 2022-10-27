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Російські хакери атакували сайт парламенту Ізраїля

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Російські хакери атакували сайт парламенту Ізраїля

Фото: pixabay.com

Російські хакери намагалися зламати сайт Кнесету

Група російських хакерів атакувала сайт парламенту Ізраїлю безпосередньо перед виборами.

Про це повідомляє ізраїльський 12 канал.

У повідомленні вказується, що атака була помічена і відбита через кілька хвилин після її початку, всі системи роботи сайту були відновлені.

У свою чергу група російських хакерів, яка здійснювала атаку, заявила, що зробили це помста за "допомогу Україні з боку влади Ізраїлю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські хакери зламали телебачення в Росії та виклали заклик здатися в полон.

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Дата публікації
Перегляди
85
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