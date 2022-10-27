Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster

Також австралійські військові у Британії навчатимуть своїх українських колег.

Австралія передасть українським захисникам ще 30 бронетранспортерів Bushmaster, які добре зарекомендували себе на фронті, зокрема під час визволення Харківщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Bushmaster. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом про додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії", – зазначив міністр.

Зазначимо, що австралійські бронетранспортери Bushmaster допомогли бійцям ЗСУ проводити успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Зокрема, ЗСУ за допомогою Bushmaster вийшли на річку Оскіл. Міністр оборони Резніков показав, як це було.

Як далека Австралія підтримує Україну

Як пише ABC.news, контингент із 70 австралійських військовослужбовців буде розгорнутий у Великій Британії для навчання своїх українських колег.

"Наші солдати братимуть участь у великій навчальній програмі у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти необґрунтованої та незаконної агресії Росії", — сказав міністр оборони Річард Марлз.

У виданні зазначають, що цього тижня у бюджеті Австралії передбачили виділення понад 200 мільйонів доларів США на додаткову допомогу Україні, у тому числі 185,6 мільйонів доларів США на оборонну допомогу.

Загальна фінансова підтримка Австралією України зараз перевищує 655 мільйонів доларів, у тому числі 475 мільйонів доларів військової допомоги.

Крім Bushmasters, Австралія передала шість буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси, 28 броньованих машин M113, а також протитанкову зброю та іншу зброю.

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