США змінять план обмеження цін на російську нафту - Bloomberg

США змушені скоротити план щодо обмеження цін на російську нафту через ризики на фінансових ринках

Сполучені Штати та інші країни Великої сімки розробляють план обмеження ціни на морські поставки російської нафти, щоб скоротити доходи Кремля, водночас заохочуючи Москву продовжувати видобувати нафту.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Сполучені Штати та Європейський Союз, ймовірно, погодяться на більш м’яке контрольоване обмеження цін на російську нафту, ніж передбачалося раніше, і лише країни Великої сімки (G7) та Австралія будуть зобов’язані його дотримуватися.

Південна Корея також в приватному порядку повідомила країнам G7, що планує виконувати вимоги, тоді як офіційні особи G7 прагнуть також залучити Нову Зеландію та Норвегію.

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За даними видання, офіційні особи, які беруть участь у розробці плану, обговорюють верхнє обмеження в діапазоні від 40 до 60 доларів за барель і вище.

«Білий дім і адміністрація зберігають курс на впровадження ефективного, сильного обмеження цін на російську нафту в координації з G7 та іншими партнерами», — заявила прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон.

В свою чергу заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо заявив цього місяця, що Сполучені Штати починають досягати успіху в переговорах з країнами G7 щодо обмеження цін на російську нафту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ряд світових компаній формують "тіньовий флот" для перевезень російської нафти в умовах санкцій.

Зазначимо, що на початку жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

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