США изменят план ограничения цен на российскую нефть — Bloomberg

США вынуждены сократить план по ограничению цен на российскую нефть из-за рисков на финансовых рынках

Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки разрабатывают план ограничения цены на морские поставки российской нефти, чтобы сократить доходы Кремля, при этом поощряя Москву продолжать добывать нефть.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Соединенные Штаты и Европейский Союз, по всей вероятности, согласятся на более мягкое контролируемое ограничение цен на российскую нефть, чем предполагалось ранее, и только страны Большой семерки (G7) и Австралия будут обязаны его соблюдать.

Южная Корея также в частном порядке уведомила страны G7, что планирует выполнять требования, тогда как официальные лица G7 стремятся также привлечь Новую Зеландию и Норвегию.

Также читайте Под чужими флагами: российская нефть попадает в Европу в обход санкций

По данным издания, официальные лица, участвующие в разработке плана, обсуждают верхнее ограничение в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель и выше.

"Белый дом и администрация сохраняют курс на внедрение эффективного, сильного ограничения цен на российскую нефть в координации с G7 и другими партнерами", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон.

В свою очередь заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил в этом месяце, что Соединенные Штаты начинают добиваться успеха в переговорах со странами G7 по ограничению цен на российскую нефть.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд мировых компаний формируют "теневой флот" для перевозок российской нефти в условиях санкций.

Отметим, что в начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.