Пентагон успешно испытал компоненты гиперзвукового оружия

Военно-морские силы и армия США осуществили успешный запуск ракеты для проведения дюжины экспериментов с гиперзвуковым оружием.

В среду, 26 октября, Министерство обороны США совершило запуск высокоточной ракеты-зонда со стартового полигона NASA "Уоллопс" в штате Вирджиния. В ходе испытаний оценивались, в частности, оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия. Тест назвали успешным.

Об этом сообщили на официальном сайте ВМС США.

"Эти запуски позволяют проводить частые и регулярные летные испытания для поддержания быстрого развития наступательных и оборонных гиперзвуковых технологий. Данные, собранные во время последней ракетной кампании с зондированием, будут способствовать улучшению боевых возможностей как для ВМС, так и армии, чтобы обеспечить дальнейшее господство на поле боя", — говорится в сообщении.

В ходе последнего эксперимента были также испытаны передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в "реальных условиях гиперзвукового полета".

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Гиперзвуковое оружие запускается со скоростью, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука, которая составляет примерно 300 метров в секунду. Она считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства противоракетной обороны.

"Поставка гиперзвукового оружия является одним из самых высоких приоритетов Министерства обороны", — отметили в сообщении.

Агентство Reuters отмечает, что США в ускоренном порядке разрабатывают гиперзвуковое оружие после того, как Россия и Китай уже сообщали о его успешных испытаниях и взятии на вооружение.

В июле этого года США сообщили об успешных испытаниях двух гиперзвуковых ракет у побережья Калифорнии производства Lockheed Martin, запуск которых производился со стратегического бомбардировщика B-52H.

Как известно, Россия утверждает, что применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" во время боевых действий в Украине.

Напомним, в мае этого года в Министерстве обороны РФ сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон", поразившей цель на расстоянии около 1000 километров.

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